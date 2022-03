Guerre en Ukraine : sur France Bleu, Jean-Luc Mélenchon appelle à réfléchir à une forme de "non-alignement"

À l’occasion de la publication de l’Agenda citoyen "Ma France 2022", issu de la consultation citoyenne menée en partenariat avec Make.org et France 3, le candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon était l’invité de Wendy Bouchard, dans l’émission "Ma France" sur France Bleu, ce vendredi.

Le candidat des Insoumis a également réagi à la guerre en Ukraine. Il appelle à revenir à une forme de "non-alignement", doctrine qui permettait aux pays du tiers-monde, à l'époque de la Guerre froide, de rester neutre vis-à-vis des deux blocs, russe et occidental. Mais pour lui, cette nouvelle forme de non-alignement ne doit pas forcément être synonyme de neutralité. Jean-Luc Mélenchon souhaite aussi la présence de Casques bleus pour protéger les centrales nucléaires ukrainiennes.

Pour Jean-Luc Mélenchon, "nous sommes au bord d'une guerre totale"

"Je me suis toujours cramponné à l'idée qu'on ne passe pas les frontières. Les Russes l'ont fait, ils portent la totale responsabilité de la situation et il faut dire que nous sommes continuellement au bord d'une guerre totale", a déploré Jean-Luc Mélenchon. "Parce que comme les choses se passent moins simplement que ne l'avait imaginé Vladimir Poutine, le temps commence à jouer contre lui", a détaillé le candidat.

"Comme personne ne veut une guerre nucléaire, il nous prend à revers et fait ce qu'il veut. Et on s'aperçoit que plus aucune stratégie n'avait été pensée en dehors d'essayer de lui faire peur, a-t-il déploré. Il a pourtant jugé "efficaces" les sanctions économiques prises contre la Russie : "Le déstabiliser en déstabilisant les oligarques, c'est-à-dire les très grands riches qui l'entourent et dont il est l'homme de main, en quelque sorte, je pense que cela sera efficace."

Je n'ai jamais été un partisan de Poutine

Interrogé par Stéphane, un auditeur de la région parisienne marié à une Ukrainienne, Jean-Luc Mélenchon a été invité à clarifier sa position par rapport à la Russie. Sur cette question, le candidat insoumis assure faire l'objet d'un "harcèlement". "Je n'ai jamais été un partisan de Poutine, a-t-il tranché. "Je suis allé en Russie rencontrer des opposants à Poutine, mais c'est à moi qu'on parle d'ambiguïté. Mais moi, je n'ai pas reçu Poutine à Versailles comme le président Macron. Je ne l'ai pas reçu dans la résidence d'été des présidents de la République, comme je ne l'ai pas reçu à l'hôtel de ville de Paris", a-t-il pointé. "Dès le début de la guerre en Ukraine, j'ai affirmé : 'La Russie envahit l'Ukraine, elle porte la totale responsabilité de la guerre qui commence et une situation horrible commence pour nous'", a-t-il tenu à rappeler. "J'ai dit, dès le début en janvier, qu'une invasion de la Russie ne serait pas acceptable."

"Jean-Luc Mélenchon appelle à revenir au "non-alignement", sans forcément être neutre

Jean-Luc Mélenchon a appelé à revenir à une doctrine de non-alignement : pendant la Guerre froide, qui a opposé les États-Unis et la Russie de 1946 à 1991, le non-alignement était la politique de neutralité adoptée par les pays du tiers-monde, à l'époque, vis-à-vis des deux blocs qui s'affrontaient.

"Si nous devons analyser les causes de la guerre, c'est évidement le bras de fer entre les Etats-Unis et la Russie depuis la chute de l'Union soviétique", a estimé Jean-Luc Mélenchon. "J'ai 70 ans, et toute ma vie a été d'être un non-aligné", a-t-il expliqué. "Le non-alignement, ne veut pas dire pour autant la neutralité", a-t-il précisé. "Quand je combattait les Américains parce qu'ils bombardaient le Vietnam, quand les Russes sont entrés en Tchécoslovaquie, j'ai combattu l'entrée en Tchécoslovaquie des Russes et ainsi de suite", a-t-il raconté. Jean-Luc Mélenchon appelle ainsi chacun à réfléchir "au concept de non-alignement pour les années qui viennent".

Jean-Luc Mélenchon souhaite des Casques bleus pour protéger les centrales nucléaires ukrainiennes

Le candidat a proposé que les Casques bleus protègent les réacteurs nucléaires ukrainiens : "Il y a 17 réacteurs nucléaires présents en Ukraine", a-t-il dit. "Je propose qu'il y ait des Casques bleus qui se déploient devant les réacteurs nucléaires et je propose que ce soient les Français qui fassent les Casques bleus devant les centrales nucléaires", a-t-il précisé. Interrogé par Wendy Bouchard sur le fait que cette décision devait être prise par l'Onu, Jean-Luc Mélenchon a estimé que la Russie pourrait y être favorable. "Peut-être que les Russes accepteront, parce qu'ils n'ont pas plus intérêt que nous à ce qu'il y ait un deuxième Tchernobyl en Ukraine", a-t-il dit.

Repenser la défense de la France et de l'Europe

Jean-Luc Mélenchon a également remis en cause le principe d'une défense basée uniquement sur la dissuasion nucléaire. "Nous autres, Français, dont la doctrine a toujours été que l'Europe n'était pas un champ de bataille, nous sommes pris à revers parce que nous n'avons qu'une riposte possible, la riposte nucléaire", a-t-il dit. "Par conséquent, tous nos systèmes de défense par rapport à des conflits de cette nature doivent être repensés, a-t-il affirmé. "La dissuasion nucléaire, qui jusqu'à présent nous a bien protégés, est détectable depuis l'espace. C'est la raison pour laquelle le système de défense français doit principalement se reporter dans l'espace, où il lui sera possible de faire des frappes qui soient moins dévastatrices que ne le serait une guerre nucléaire", estime le leader de La France insoumise.

"Une guerre, c'est une tuerie, et si la France rentre en guerre, on augmentera la tuerie"

Jean-Luc Mélenchon a aussi insisté sur la nécessité pour la France de ne pas devenir "co-belligérante" dans cette guerre. "Une guerre, c'est une tuerie, et si la France rentre en guerre, on augmentera la tuerie", a-t-il prévenu.