"On est dans une campagne assez basse", regrette Guillaume De Almeida Chaves, soutien d'Anne Hidalgo

A trois jours du premier tour de l'élection présidentielle, comme pour les autres candidats, notre invité ce jeudi matin est Guillaume De Almeida Chaves, soutien d'Anne Hidalgo, patron des Jeunes socialistes de Haute-Garonne, conseiller régional et conseiller municipal de Saint-Loup-Cammas. Anne Hidalgo est créditée autour des 2% d'intentions de vote dans les sondages.

D'abord, pour ne rien cacher à nos auditeurs, on a eu du mal à inviter dans ce studio un socialiste. Tous les ténors du PS dans la région ont refusé cette interview. Est ce que vous savez pourquoi?

Moi vous m'avez appelé hier (mercredi). J'ai répondu immédiatement présent. Je suis là ce matin. Je pense que si vous avez contacté certains grands politiciens, je pense à Carole Delga, Georges Méric. Ce sont des élus qui sont eux aussi sur le terrain. C'est ça leur force, c'est d'être sur le terrain. C'est surtout qu'ils ont un agenda assez précis.

Mais tous les candidats sont très sollicités. On a eu les porte-parole de Valérie Pécresse, d'Eric Zemmour, le représentant de Yannick Jadot en Haute-Garonne...

Oui, mais si vous êtes ici sur un territoire où Anne Hidalgo est beaucoup soutenue par les élus. On a une force militante. Elle est soutenue par une équipe de France des élus. Ils sont nombreux et, justement, notre force c'est aussi la proximité et c'est ça que nous défendons. Et c'est pour ça aussi que les agendas de chaque élu sont très pris.

Ça ne vous gêne pas qu'on envoie un jeune conseiller régional, vous avez 28 ans, pour défendre la candidature d'Anne Hidalgo?

Pas du tout. Moi, je suis porte-parole du Parti socialiste aussi. Donc je connais le sujet.

Anne Hidalgo est créditée d'à peine 2% dans les sondages. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous dans cette campagne?

Je pense qu'on parle d'une campagne assez basse, une campagne oùce qui a intéressé, c'est le populisme. C'était les petites phrases, les punchlines plutôt que le sujet de fond. On n'est pas arrivé sur un débat de propositions. Nous, dès le début, nous avons fait un programme. Nous avons été le premier parti à porter un programme et par la suite, nous arrivons maintenant sur une politique, une campagne assez basse ou c'est à celui à qui fera la petite phrase, à celui qui recevra de la farine, à celui qui recevra des petits coups. On est à quelques jours de la campagne et on s'intéresse à peine vraiment aux sujets.

Mais votre candidate, Anne Hidalgo, passe beaucoup de temps, j'ai bien regardé ses derniers meetings à critiquer, à taper sur Jean-Luc Mélenchon. On est dans la petite phrase encore?!

Ah non mais quand il y a des différences, il faut les assumer. Nous, on a des différences avec Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron est de droite, on l'affirme.

Mais est-ce qu'elle n'aurait pas dû passer plus de temps à détailler son programme plutôt?

Mais c'est ce qu'elle a fait. Moi, je vous invite à regarder toutes ces interviews, tous ces meetings. Voilà, on est arrivé sur le fond. Et c'est ça notre politique. C'est celle de la gauche du faire, celle de la gauche du concret.

Est-ce que Anne Hidalgo a pas compris que le vote utile à gauche, c'était Jean-Luc Mélenchon?

Le vote utile, c'est celui des convictions et c'est celui d'un vrai programme. Le vote utile, c'est celui d'un programme juste pour les Français, celui qui va changer le quotidien, celui qui va permettre à chaque jeune de pouvoir vivre dignement, de ne pas être la génération sacrifiée. A l'heure actuelle, ou, moi je le dis, le vote utile à gauche, pour changer d'avenir, c'est Anne Hidalgo.

Mais quand vous voyez les sondages quand même, qui sont très défavorables pour votre candidate, qu'est-ce que vous vous dites? Il faut au moins faire les 5% pour rembourser les frais de campagne?

Le seul sondage qui vaille, c'est celui du 10 avril, je le rappelle.

Donc vous ne regardez pas les sondages au Parti socialiste?

Vous avez rappelé. Moi, je suis élu de la région. Et je vous rappellerais les sondages. Le dernier qui était sorti sur les élections régionales. Carole Delga était très juste, soit disant, au second tour parfois. On arrive à des surprises. On a un taux d'abstention qui risque d'exploser.

Alors c'est dommage que Carole Delga ne vienne pas défendre la candidature d'Anne Hidalgo. Carole Delga qui a été, effectivement, vous avez raison de le rappeler, la présidente la mieux réélue de France.

Elle était hier sur une autre radio. Je pense que vous avez pu le constater. Mais, malheureusement, on a tous des agendas très compliqués.

Guillaume De Almeida Chaves, que va devenir le Parti socialiste après la présidentielle?

Je pense que le Parti socialiste, faut reconnaître certains travers qu'il y a eu dans le passé. Et je pense que le Parti socialiste, c'est ce que nous avons porté dès le début de cette campagne, c'est à dire qu'il faut faire un collectif de cette gauche républicaine, écologiste, communiste, socialiste, celle qui rassemble. C'est ça qu'il faut réfléchir. C'est surtout une gauche rassemblée sur des valeurs de la gauche républicaine, européenne, et qui est fidèle à ses valeurs, où la loi est au dessus de la foi.

Valeur, oui, mais ce n'est pas précis. Pour les auditeurs de gauche qui écoutent l'antenne en ce moment, quelle est la mesure d'Anne Hidalgo qu'il faut retenir, selon vous, pour mettre son bulletin dans l'urne dimanche?

Il y en a tellement. Je ne vais pas choisir. Mais je dirais celle déjà du travail, de l'augmentation des salaires. Deux cents euros de plus pour le SMIC, c'est une revalorisation du salaire. C'est le travail doit être justifié et doit être surtout revalorisé. C'est ça notre proposition.

En 2017, le PS est passé en Haute-Garonne de dix députés à un seul. Quels sont vos objectifs pour ces législatives?

Ah, vous parlez d'un bon sujet. Parce qu'en effet, on oublie parfois qu'actuellement, il y a les présidentielles. Mais l'autre élection c'est les législatives. Et c'est ça aussi qu'il va falloir réfléchir. Moi, je pense qu'en effet, Joël Aviragnet, moi le soutiendrai massivement. Et notre objectif, bien sûr, c'est la reconquête.

Dommage qu'il n'ait pas voulu venir parler sur cette antenne ce matin.

Je ne sais pas si vous le suivez, mais il fait la rencontre des maires, de nombreux maires qu'il a dans sa 8e circonscription et Joël Aviragnet est auprès de ses maires, auprès de son travail. C'est ça aussi sa force.

Vous pensez que c'est vraiment là, aux législatives, que le bilan d'Emmanuel Macron sera évalué?

Je ne sais pas si vous avez regardé. Emmanuel Macron, nous le découvrons de jour en jour, sur son programme. On l'a vécu pendant cinq ans. On a vécu cinq ans de catastrophes, cinq ans de catastrophes pour les jeunes. Maintenant, qu'est-ce qu'on découvre? Une semaine avant les élections, on découvre un programme de droite clairement. Est-ce qu'on a pu vraiment débattre sur la retraite à 65 ans? Non. Ça sera à ce moment-là d'affirmer qu'on est pour ou contre cette retraite à 65 ans. Est-ce qu'on veut continuer d'une politique ou on veut de plus en plus de riches et de plus en plus de pauvres? Moi, ce n'est pas ça que je veux comme société.

Et votre candidate, elle veut une retraite à 62 ans...

Avec un retour de la pénibilité qui est souvent oublié par notre président actuel.

