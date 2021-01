Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère : "C'est le moment pour un grand plan de transition de la montagne"

Guillaume Gontard bonjour, le couvre-feu à 18h partout et donc y compris en Isère était-il nécessaire ? Suffisant ?

Nous ne sommes pas complètement surpris, j'avais pu voir Jean Castex lundi qui nous avait fait un peu l'état de la situation qui est particulièrement complexe [...] Moi je pense surtout qu'il faut vraiment sortir de ces discours infantilisants et c'est ce qui m'a un peu agacé hier soir (jeudi). C'est à dire qu'on a un haut responsable qui nous dit que c'est 18h "pour éviter l'apéro". On a Jean Castex qui nous dit qu'on a été "bien sages" pendant les fêtes. Je pense que les français attendent autre chose. Nous sommes tous responsables. Et surtout je suis très inquiet sur l'aspect psychologique, l'incompréhension, la colère qu'il peut y avoir dans notre pays, et je pense qu'il faut être particulièrement attentifs. [...] Comme cette pandémie s'installe dans la durée eh bien il faut qu'on réfléchisse aussi à des aménagements. Les collectivités ont fait des propositions [...] Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver des solutions, dans le cadre sanitaire, mais on ne va pas pouvoir rester comme ça indéfiniment. On arrive à une année avec des restrictions qui deviennent très très dures !

La vaccination ? On parle de réticence des français mais hier c'était la ruée sur les plateformes pour prendre rendez-vous. Jean Castex demande de la patience. Ca ne va pas assez vite selon vous ?

Moi ce qui m'inquiète ce n'est pas la réticence à la vaccination, on voit bien que les français en majorité veulent se faire vacciner et c'est une bonne chose. Je trouve que la stratégie mise en place par le gouvernement est la bonne, ça fait plusieurs fois que je le dis, après c'est l'application de cette stratégie sur le terrain...

Comment ça se passe chez vous justement dans le Trièves, loin du CHU qui est le centre de référence ?

Eh bien il y a aussi de ces centres qui sont répartis sur tout le territoire - et c'est une bonne chose là aussi - mais il y a une petite inquiétude sur laquelle on n'a pas encore vraiment de réponse : c'est concernant les personnes âgées à domicile qui ne peuvent pas se rendre dans ces centres. Est-ce qu'elles vont être vaccinées à domicile ? Comment organiser la logistique pour les personnes qui sont peu mobiles ? Il faut que le gouvernement joue la transparence, travail en commun avec les élus et soit à l'écoute aussi de ce qui vient des territoires et de la spécificité de chacun.

Sur les remontées mécaniques - qui sont toujours fermées - qu'elle est votre position ?

On a des professionnels et des élus de stations qui sont très responsables [...] mais ils souffrent réellement du manque de visibilité et du pilotage "à vue" du gouvernement. On est sur une économie qui se joue sur 4 mois de l'année, on sait quelle est l'importance du mois de février, donc je pense qu'il y a vraiment besoin de visibilité. Il y a des propositions qui ont été faites et un très gros travail de la part des acteurs de la montagne mais tout ceci illustre aussi les limites d'un système et la crise économique ne doit pas nous faire oublier la crise climatique. La montagne est particulièrement touchée, avec un réchauffement deux fois plus rapide qu'ailleurs, et donc moi j'appelle à la fois le président Emmanuel Macron et Joël Giraud, le ministre de la ruralité, à réfléchir à cette question de la montagne, à avoir un vrai plan, sur le long terme, de transition des politiques de montagne. La montagne c'est un réservoir d'eau, de biodiversité mais aussi d'Hommes qui y vive et il faut qu'on s'appuie sur eux pour essayer de construire l'avenir.

La montagne où il y a un monde fou en ce moment le week-end pour la découvrir autrement, en raquettes, en ski de fond, en ski de randonnée... Vous pensez que c'est durable ? Que ça va continuer quand les stations vont rouvrir ?

Justement. Il faut qu'on prenne conscience de ces changements, de ce besoin de nature, d'extérieur... C'est peut-être le côté positif de cette crise : ça nous révèle quelques aspects sur lesquels il va falloir rebondir. C'est tout à fait le moment pour un grand plan de transition de la montagne, avec des moyens, avec de l'ingénierie et l'accompagnement des collectivités.