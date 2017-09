Guillaume Gontard petit nouveau au Sénat : "c'est sûr ça change de la mairie du Percy"

Invité de France Bleu Isère ce mercredi 27 septembre, le nouveau sénateur Guillaume Gontard revient sur la surprise qu'il a créée aux élections sénatoriales dimanche et sur ses premiers pas au Palais du Luxembourg.

"On aurait été très déçus de ne pas avoir un siège." Guillaume Gontard et ses six colisitiers étaient confiants, mais c'est pourtant l'une des surprises du scrutin de dimanche 24 septembre : candidat Divers Gauche aux sénatoriales, il a été élu sénateur de l'Isère avec un très bon score, le plaçant deuxième avec 546 voix. Un résultat dont s'étonnait même le politologue Olivier Ihl à l'antenne de France Bleu Isère, au lendemain du scrutin.

"Le rassemblement à gauche fonctionne (...) quand on parvient à s'accorder sur des valeurs communes." Guillaume Gontard, sénateur DVG en Isère.

Gauche unie ?

Le nouveau sénateur, soutenu par Europe Écologie les Verts, le Parti communiste et le Mouvement du 1er Juillet créé par Benoît Hamon, fédère plusieurs mouvances de la gauche. Et il en est conscient. "On a fait une bonne campagne", juge-t-il, "en montrant que le rassemblement fonctionnait. L'ensemble de la gauche a un sens, quand on arrive à s'accorder sur des valeurs communes et à montrer qu'on peut être le relais des territoires."

L'ensemble de la gauche... mais sans le PS ! Le socialiste André Vallini a été réélu sénateur en faisant liste à part. "Ça prouve que nous sommes dans une période de transition, de changement de la vie politique", pointe Guillaume Gontard. À noter que son score est même supérieur à son collègue socialiste, qui a réuni 474 voix.

Du Percy au "Luxembourg", de la mairie au palais

En début de semaine, le maire de la commune du Percy en Isère (170 habitants "au dernier recensement") faisait ses premiers pas dans le Palais du Luxembourg, qui sera son QG pendant six ans. "Ça change de la mairie du Percy", sourit-il. "Bien qu'elle soit très belle !" Un ressenti immédiat et évident pour lui : "Beaucoup de fierté d'être là, de prendre ses marques. De savoir qu'on va pouvoir agir, changer les choses."

#Isère Le nouveau sénateur Divers Gauche @GuillaumGontard : "Au #Sénat, on travaille sur des sujets transversaux, sans couleur politique" — France Bleu Isère (@bleu_isere) September 27, 2017

Pétri d'idées de gauche, élu avec le soutien des écologistes et des communistes, Guillaume Gontard ne craint-il pas de déchanter dans cette Chambre traditionnellement bien ancrée à droite ? "Le premier rendez-vous est le vote du président lundi (le 2 octobre, NDLR)", tempère-t-il. "Je vais jouer mon rôle d'opposition, bien sûr. Mais aussi de proposition." C'est, selon lui, "l'avantage du Sénat. On travaille en profondeur sur des sujets transversaux, qui n'ont pas nécessairement de couleur politique."