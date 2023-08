Guillaume Guérin a présenté les nouvelles perspectives de son parti samedi à Vassivière

Près de 700 militants et sympathisants de droite et du centre sont venus assister au rendez-vous donné par Guillaume Guérin au lac de Vassivière samedi 26 août. Un an tout juste après la création de son parti "Territoires en perspectives", le Président de Limoges Métropole et bientôt futur président des LR au Conseil régional, affiche la volonté de réunir une "droite sociale" concentrée sur des problématiques locales.

À 19 ans, Louis, chemise blanche entrouverte, médaillon doré autour du cou et pantalon à pinces, écoute les appuis à Guillaume Guérin se succéder derrière le micro. Le jeune homme est un convaincu de la première heure. "C'était une évidence d'aller vers ce parti à l'heure où on va vers les extrêmes." Il est venu de Panazol pour témoigner son soutien au chef de file qu'il appelle par son prénom. "Guillaume a cette force de se battre, il a sorti un projet pour le territoire qui est tout simplement splendide."

L'aménagement du territoire au coeur de la campagne

L'aménagement du territoire se trouve au cœur de la campagne de "Territoires en perspectives". L'ambition, afficher une droite unie, et "débarrassée de ses clichés." Une lignée que Guillaume Guérin précise "la droite se caricature elle-même quand elle ne parle que de sécurité et d'immigration. Moi je veux qu'on se concentre sur des thématiques sur lesquelles nous ne sommes plus présents depuis des années: les écoles, les territoires... Je suis très inquiet du déclassement de ce pays à la fois dans les villes et dans le milieu rural. On a beaucoup de choses à dire également sur l'attractivité économique. Ce sont des sujets du quotidien éloignés des querelles politiciennes."

Si l'élu affirme vouloir ne pas s'attarder sur des sujets caricaturaux, au moment de s'adresser à ses troupes, il revient tout de même sur les émeutes urbaines à Limoges . Il ne lâche toutefois pas son angle d'attaque. "Si on abandonne complètement ces quartiers proritaires de la politique de la ville, vous avez quoi? Des mafias, du trafic de stupéfiants, qui prennent le pas sur la République. Mais on ne peut pas juste assister à l'abandon de ces territoires."

Au cours de son discours, Guillaume Guérin a par ailleurs glissé avoir invité le Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à venir se rendre sur le plateau de Millevaches pour échanger avec les agriculteurs. Ce dernier devrait se déplacer courant septembre en Limousin.

Une "positive attitude" pour séduire les jeunes

Le mantra du parti, tenir un discours "positif". Annette, une adhérente y fonde beaucoup d’espoirs. "J’ose espérer que ça apporte de la jeunesse. Je voudrais qu’on leur fournisse du travail et pas des mirages, ou encore de l’angoisse, des frayeurs comme le font les Verts !" Même si pour le moment, le parti qui comptabilise 2000 adhérents se projette à échelle locale, les discussions évoquent déjà 2028, date des prochaines élections régionales.