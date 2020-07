Guillaume Guérin élu président de Limoges Métropole, qui passe à droite

Comme prévu, la communauté urbaine de Limoges s'est colorée de bleu ce mercredi. Mis sur orbite par la victoire d'Émile Roger Lombertie à la mairie, son colistier Guillaume Guérin a été élu dans le siège de président de Limoges Métropole. C'est la première fois qu'elle bascule à droite depuis sa création en 2002.

à lire aussi Après la mairie, la droite devrait remporter Limoges Métropole

Le suspens de cette élection, c'était de savoir si Guillaume Guérin allait être seul en lice, ou s'il aurait un candidat de gauche face à lui. C'est finalement le maire socialiste de Feytiat, Gaston Chassain qui s'y est collé. Les résultats sont tombés vers 10h30 ce mercredi. 47 voix en faveur Guilllaume Guérin, 27 pour Gaston Chassain et un bulletin nul.

Reste désormais à désigner les vice-présidents. En séance, Guillaume Guérin a d'ailleurs proposé six vice-présidences à la gauche, dont certaines stratégiques comme les finances ou le transport. Son opposant avait lui aussi plaidé pour l'ouverture et le consensus entre les forces de droite et de gauche. Mais c'est bien la droite qui est désormais à la tête de la mairie et de la métropole.