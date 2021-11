Congrès des maires : "L'AMF doit être un contre-pouvoir" dit Guillaume Guérin, Président de Limoges-Métropole

Les maires et présidents d'intercommunalités se retrouvent à partir de ce mardi à Paris pour le 103e congrès de l'AMF, l'association des maires de France. A cette occasion, Guillaume Guérin, président de Limoges-Métropole, était l'invité de France Bleu Limousin ce mardi matin. Son souhait : davantage de moyens pour les collectivités locales.

"Les maires et les intercommunalités ont de plus en plus de compétences à assumer et les moyens alloués par l'État ne sont pas au rendez-vous" a expliqué Guillaume Guérin. "Si vous regardez la DGF, la Dotation globale de fonctionnement, elle est gelée depuis plusieurs années après avoir subi des baisses drastiques durant le dernier quinquennat, et c'est très compliquée pour nous, car on nous demande de faire de plus en plus de choses pour nos populations et les moyens ne sont pas mis en place".

Faire plus avec moins : l'impossible équation

En clair, les compensations de l'État ne sont pas à la hauteur, d'autant que les recettes des collectivités locales ont été amoindries ces dernières années. "La taxe professionnelle a été revue, il y a aussi la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales qui est une recette extrêmement importante pour les municipalités" poursuit Guillaume Guérin, et "aujourd'hui, nous ne savons pas clairement comment les municipalités et les intercommunalités vont retrouver leurs petits".

Selon le président de Limoges-métropole, "l'AMF (association des maires de France), qui renouvelle ses instances, va devoir exercer un véritable contre-pouvoir, en tous cas une force de proposition très claire à destination de ce gouvernement, pour faire en sorte de rééquilibrer un peu tout cela".

L'AMF va devoir exercer un véritable contre-pouvoir, en tous cas une force de proposition très claire

Guillaume Guérin pourrait d'ailleurs faire son entrée au bureau de l'AMF, car il est présent sur la liste de David Lisnard, le maire LR de Cannes (qui est d'ailleurs limougeaud d'origine), qui a le soutien de François Baroin, le président sortant qui ne se représente pas. "L'objectif est d'incarner une forme de contre-proposition au pouvoir exécutif quel qu'il soit, pour que les collectivités locales soient écoutées par les ministres concernés et par le Président de la République. L'AMF doit avoir une vraie indépendance à l'égard du pouvoir" a martelé Guillaume Guérin.

Plus d'un millier d'adhérents les Républicains en Haute-Vienne

Concernant enfin les enjeux politiques de la présidentielle à droite, alors que ce mardi soir les inscriptions des militants et adhérents en vue du congrès de début décembre seront closes, Guillaume Guérin (qui est aussi président des LR en Haute-Vienne) assure que le mouvement revendique aussi une forte hausse du nombre de personnes encartées dans le département : "200 adhésions nouvelles cette dernière semaine, ce qui représente un gros millier d'adhérents" en Haute-Vienne "c'était l'objectif que je m'étais fixé" a dit le patron des LR 87. Quant à savoir qui Guillaume Guérin soutiendra dans la course à la désignation du candidat, le président de Limoges-Métropole ne souhaite pas se prononcer, rappelant qu'il est aussi en charge des fédérations au sein de LR, et "qu'à ce titre, je suis tenu à un strict devoir de neutralité" a-t-il conclu.