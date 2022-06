Ce dimanche 12 juin 2022, pour le premier tour des élections législatives, la soirée a donné lieu à plusieurs enseignements dans l'Yonne. Parmi eux, Guillaume Larrivé (LR), député sortant s'est vu éliminé dès le premier tour. Egalement, le RN a envoyé tous ses candidats au second tour.

Guillaume Larrivé out, percée du RN : ce qu'il faut retenir du premier tour des législatives dans l'Yonne

Le Rassemblement National a placé ses trois candidats au second tour dans l'Yonne.

Cette soirée du premier tour des élections législatives a donné lieu à plusieurs enseignements dans l'Yonne, ce dimanche 12 juin 2022.

Séisme dans la première circonscription : Guillaume Larrivé éliminé

C'est l'une des informations de ce premier tour dans l'Yonne : Guillaume Larrivé ne sera pas député de la première circonscription. Le candidat LR, député sortant, a été éliminé au premier tour, il a récolté 22,61% des suffrages. Pas assez pour passer devant Florence Loury (Nupes) et Daniel Grenon (RN), les deux qualifiés pour le second tour.

Guillaume Larrivé a réagi dans la soirée par un communiqué sur Twitter, exprimant sa "tristesse de quitter l'Assemblée nationale. (...) Avoir été député de l'Yonne pendant une décennie a été un grand honneur. J'ai essayé de faire de mon mieux, avec mon équipe, à votre service." Le désormais ex-député a été élu pour la première fois en 2012. Il avait succédé à Jean-Claude Soisson à l'époque.

Le Grand Chelem du RN

Plus vers la droite sur l'échiquier politique, le Rassemblement National fait un carton plein. Les trois candidats du parti d'extrême-droite sont au deuxième tour : Daniel Grenon dans la 1ère circonscription, Audrey Lopez dans la 2è circonscription et Julien Odoul dans la 3è circonscription. Deux d'entre eux sont en tête dans leur territoire, notamment Julien Odoul qui totalise 35,17% des suffrages, loin devant sa poursuivante, la député sortante Michèle Crouzet (Ensemble).

A titre de comparaison, au premier tour il y a cinq ans, seul Julien Odoul s'était hissé au second tour dans le Sénonais. Ludovic Vigreux et Edwige Jacquet étaient tous les deux arrivé 3è, et avaient donc été éliminés au premier tour.

La poussée de l'abstention

L'abstention fait aussi des siennes dans cette élection. Dans l'Yonne, elle s'élève à 50,01% cette année. Elle est supérieure à la moyenne en Bourgogne-Franche-Comté qui s'élève à 49,93%. Plus inquiétant encore, l'abstention dans l'Yonne a augmenté par rapport à il y a 5 ans. A l'époque, elle s'était élevée à 49,48%.