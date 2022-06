Guillaume Rouger : "La perspective de l'extrême gauche à la tête du pays, ça m'inquiète fortement"

Le premier tour des élections législatives a lieu ce dimanche 12 juin. À l'approche du scrutin, Guillaume Rouger, référent du parti Renaissance (nouveau nom de La République en Marche) répond aux questions de France Bleu Normandie.

Guillaume Rouger, un sondage Ipsos Sopra Steria pour France Bleu place la Nupes (Nouvelle union populaire, écologique et sociale) en tête du premier tour avec 28 % d'intentions de vote, devant la coalition de la majorité, Ensemble, à 27 %. Quelle est votre réaction à ce sondage?

C'est une réaction de sérénité. Je crois que l'enjeu de dimanche prochain et du dimanche suivant, c'est un enjeu absolument exceptionnel pour notre pays : faire le choix des candidats de la majorité présidentielle, c'est finalement faire le choix de la stabilité, de la responsabilité mais aussi de l'ambition, et je crois que nos concitoyens ne s'y trompent pas.

Comment cela va se traduire, selon vous, dans l'Eure, où il y a cinq circonscriptions, toutes détenues par la majorité ? C'est quoi la stabilité ?

La stabilité, c'est faire confiance à ces candidats de la majorité présidentielle, dont quatre sortants sur cinq circonscriptions qui ont fait, qui ont travaillé durant cinq ans et qui nous permettront, dans les cinq ans qui viennent, de relever des défis très concrets qui sont devant nous. Je veux parler de l'inflation, par exemple. On a déjà lutté contre l'inflation avec des mécanismes de gel des tarifs du gaz et de l'électricité, et nous continuerons à le faire avec de nouvelles mesures sur le pouvoir d'achat, dès l'été. Il faut en finir avec les déserts médicaux et investir massivement dans nos territoires. Et j'en sais quelque chose, dans mon département de l'Eure, où nous manquons de médecins et de spécialistes encore trop souvent.

Comment les attirer ces médecins, ces spécialistes ?

Eh bien, il faut continuer à investir. Il faut donner des solutions à ces équipes de santé, faire confiance aux professionnels de santé. Il faut les accompagner dans les projets de maisons de santé qu'ils veulent créer, et je crois qu'on a besoin d'investissements. On a besoin de continuer nos efforts. On l'a fait pendant cinq ans et il faut absolument qu'on continue à le faire pendant cinq ans qui viennent.

Revenons sur le sondage évoqué plus haut. D'après cette enquête, cela ferait 300 députés tout au plus pour votre coalition, à la majorité (et la majorité absolue, elle, est à 289 sièges). Est ce que ça vous inquiète ?

Évidemment. Moi, la perspective de l'extrême gauche à la tête du pays, ça m'inquiète fortement. C'est d'ailleurs pour ça que, en tant que responsable Renaissance dans l'Eure, comme un militant bénévole, je m'engage avec toutes mes forces. Est-ce qu'on veut confier l'avenir de notre pays à Monsieur Mélenchon qui, avec son programme absolument inapplicable, ruinerait la France en quelques mois ? On a quand même l'exemple, il y a quelques années, de la Grèce, où quand l'extrême gauche a pris le pouvoir, le pays s'est retrouvé dans une situation absolument catastrophique en quelques mois.

Et puis, il a accusé la police de tuer. J'ai été extrêmement choqué par les propos de Monsieur Mélenchon et je veux redire quand même à toutes nos forces de sécurité, les policiers, les gendarmes et policiers municipaux, de tout mon soutien.

Le pouvoir d'achat, c'est la clé de ce scrutin ?

Oui, le pouvoir d'achat est extrêmement important. On voit que l'inflation galopante et les mesures qui ont été prises par Bruno Le Maire, à la tête du ministère de l'Economie et des Finances, ont permis de placer la France comme un pays qui résiste le mieux à ces effets d'inflation, qui sont dramatiques dans les pays européens.

Vous avez dit plus haut que Monsieur Mélenchon "va ruiner le pays." En quoi les mesures prises par le gouvernement, et celles à venir, ne vont pas ruiner le pays justement ?

Parce qu'elles sont prises en responsabilité. Vous savez, Bruno Le Maire, c'est quelqu'un de rigoureux. Le président de la République, c'est quelqu'un qui sait gérer l'économie d'un pays et les décisions qui sont prises aujourd'hui, qui sont des mesures de soutien à certaines catégories, qui sont ciblées, continueront à être ciblées durant l'été. Ce ne sont pas des mesures qui viennent mobiliser et diffuser de l'argent public que nous n'aurions pas. Nous avons négocié avec l'Union européenne dans le cadre du plan de relance. Nous continuons à trouver des financements et je crois que la logique de plein emploi qui est à portée de main dans notre pays, représente aussi les recettes du futur qui nous permettront de financer ces mesures de soutien et ces mesures sociales. Il faut une économie robuste pour pouvoir continuer à soutenir nos concitoyens et notamment les plus fragiles.