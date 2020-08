Gujan-Mestras : traité de "SS allemand" Jean Touzeau demande la démission de Marie-Hélène des Esgaulx

Jean Touzeau, maire de Lormont et conseiller départemental porte plainte et demande la démission de la maire de Gujan-Mestras Marie-Hélène des Esgaulx. Le 3 août dernier, en plein conseil municipal, cette dernière l'a traité de "SS Allemand".

Au coeur de cette violente sortie : le dossier du dragage du port de La Teste-de-Buch qui fait polémique depuis des mois. Jean Touzeau, qui est également président du syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon, a demandé à Marie-Hélène des Esgaulx d'accepter le transfert de la vase de La Teste sur le site de retraitement départemental des boues de Gujan-Mestras.

Mais la maire de Gujan refuse catégoriquement. Le bras de fer a pris de l'ampleur pendant la campagne des municipales et a donc débouché sur cette insulte : "SS Allemand".

Les mots prononcés par Marie-Hélène des Esgaulx, les voici, c'était le 3 août dernier lors du conseil municipal de Gujan-Mestras :

"J’ai le souvenir de M. Touzeau, qui est venu dans mon bureau avec son directeur M. Clément, et qui est venu m’expliquer, comme un SS allemand hein, qui est venu et qui m’a dit ce sera comme ça et pas autrement"

Ce vendredi Jean Touzeau avait convié la presse pour faire une déclaration. Il évoque une "profonde blessure personnelle" et son intention d'aller jusqu'au bout pour faire condamner Marie-Hélène des Esgaulx et obtenir sa démission. Quelle sera la réponse de cette dernière ? Pour l'instant elle est injoignable mais le duel entre les maires de Gujan et de Lormont n'est sans doute pas terminé.