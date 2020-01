Guy Novès s'engage à Leucate... pour les municipales

Leucate, France

Si Guy Novès a arrêté le rugby, il démarre aujourd'hui la politique. L'ancien sélectionneur du XV de France se présente aux élections municipales à Leucate (Aude), sur la liste du maire sortant, Michel Py. Le Toulousain est un habitué de la station du bord de la Méditerranée, entre Perpignan et Narbonne, où il dispose d'une résidence secondaire.

La liste conduite par le maire Les Républicains de Leucate n'est pas encore arrêtée, mais la mairie précise que l'ancien entraîneur du Stade Toulousain n'y figurera pas en position éligible. "J'ai eu la chance de faire le tour du monde. Et je peux vous assurer que la sérénité, la tranquillité, l'amitié qu'il y a à Leucate, on ne les retrouve pas toujours ailleurs", explique Guy Novès à L'Indépendant. Dans un entretien accordé au journal, Novès, 66 ans, confie qu'il a beaucoup d'estime pour le maire et que les bénéfices de son prochain livre seront versés au club de rugby de Leucate.

Dans la famille Novès, Vincent Terrail-Novès, a précédé son père dans l'arène municipale. Depuis 2014, il est maire de Balma, une ville qui jouxte Toulouse, et conseiller régional d'Occitanie.