Les 90 bulletins de votes exprimés à Lourdios-Ichère au second tour de l'élection présidentielle ont été annulés par le Conseil constitutionnel mercredi. Une décision après la mise en scène filmée de Jean Lassalle qui s'est abstenu de voter. Les habitants ne comprennent pas la sanction.

Les habitants de Lourdios-Ichère ne comprennent pas la sanction envers eux et Jean Lassalle

Jean Lassalle est poursuivi par la procureure de Pau, Cécile Gensac, pour avoir mis en scène son abstention de voter devant l'urne dimanche au second tour de l'élection présidentielle. Il s'est filmé en le clamant haut et fort dans son bureau de vote. La vidéo a ensuite été partagée sur les réseaux sociaux. Sanction du Conseil constitutionnel mercredi : les 90 suffrages exprimés à Lourdios-Ichère ont été annulés.

_"_Certes il y a eu un incident mais est-ce qu'on est responsable de cet incident ? " - Jean - habitant de Lourdios-Ichère

Les habitants ne comprennent pas pourquoi leurs voix n'ont pas été prises en compte. Jean, un habitant, est allé voter, comme il le fait depuis des années, dans sa mairie : "On n'a jamais jeté mon vote sauf cette fois, j'en tiendrai compte ! Je n'irai plus puisqu'on ne compte pas . J'espère qu'on sera nombreux à le faire même si on est un tout petit village." Un village de 155 personnes où Jean vit depuis toujours. "Certes il y a eu un incident mais est-ce qu'on est responsable de cet incident ? Si c'était arrivé à Paris, est-ce qu'on aurait invalidé le vote des Parisiens aussi ? "

Incompréhension de la sanction

La maire de Lourdios-Ichère, Marthe Clot, était présente quand il s'est filmé. Elle ne comprend ni la polémique ni la tournure judiciaire que cette affaire prend : "c'est un peu trop fort. Ça ne mérite pas d'aller en justice. Il a fait son geste, certes, mais il n'y a pas eu d'influence auprès de la population qui a pu venir voter. C'est exagéré mais bon, la loi reste la loi."

Au delà de dénoncer la sanction qu'ils subissent, d'autres habitants défendent l'homme politique. Dominique, 53 ans, le connait depuis des années. "Il y a des choses plus graves en France. Jean Lassalle a été en adéquation avec les propos qu'il a tenu pendant sa campagne. Je respecte son choix de s'abstenir. Ça n'a influencé en rien les autres." Il soutient que "Jean Lassalle est quelqu'un de bien. Faire toute une polémique là dessus, c'est triste et ridicule. C'est surtout pour lui mettre un coup de bâton sur les doigts."