Hadrien Clouet, député LFI de Toulouse : "Ce sera la retraite soit pour les morts, soit pour les chanceux"

La bataille sociale s'organise face à la réforme des retraites annoncée en détail mardi par la première ministre Elisabeth Borne. Les huit syndicats de salariés unis appellent à des manifestations le jeudi 19 janvier. La gauche est elle aussi opposée à cette réforme avec en tête la NUPES, la Nouvelle union populaire, écologique et sociale à laquelle. L’invité de France Bleu Occitanie ce mercredi est Hadrien Clouet, député La France Insoumise de la première circonscription de Haute-Garonne.

ⓘ Publicité

L'invité de France Bleu Occitanie tous les matins à 8h08

Le chef de file de votre parti, Jean-Luc Mélenchon, résume en deux mots cette réforme des retraites détaillé ce mardi soir : "régression sociale". Pourquoi ?

Eh bien parce que le projet de madame Borne, ce sera la retraite soit pour les morts, soit pour les chanceux. À 64 ans, l'âge auquel ils veulent qu'on parte, vous avez 15.000 morts de plus qu'à 62 ans. Ça signifie qu'avec leurs réformes, s'ils y arrivent, 15.000 personnes mourront tous les ans avant la retraite.

Vous parlez des personnes qui exercent les métiers les plus pénibles ?

Tous les métiers. Mais évidemment avant tout les métiers parmi les plus pénibles. Mais il y en a beaucoup. Il y a plein de gens qui ont un accident de la vie, qui ont une maladie qui n'est parfois pas liée à leur métier. Et donc, lorsque vous repoussez à 64 ans l'âge de départ à la retraite, ce sont 15.000 seniors qui mourront avant de l'avoir vue. Et pour les survivants, là, ça concerne avant tout les métiers pénibles. La situation sera extrêmement dure puisque 64 ans, c'est l'âge où on est le plus souvent atteint d'incapacité. Donc, plus on sera usé par le travail, moins on pourra profiter de ces quelques années où on jouissait de sa retraite, entouré de proches, avec un certain confort de vie.

Pourtant, le gouvernement martèle que cette réforme est nécessaire, que sinon on va vers un déficit des caisses de retraite, et que d'ailleurs Emmanuel Macron a été réélu avec justement cette mesure dans son programme ?

Emmanuel Macron a changé d'avis 1.000 fois sur cette mesure. Donc sa parole n'est pas forcément la plus fiable en la matière, d'autant plus qu'il a été élu pour faire barrage à Madame Le Pen. Après, sur le fond du dossier, c'est le plus important, le gouvernement s'efforce de tripatouiller dans tous les sens les données du Conseil d'orientation des retraites. Ils ont même, dans le petit document qu'ils ont remis à la presse mardi, falsifié une partie des données parce qu'ils nous font des scénarios de trajectoires financières, comme on dit, qui n'existe nulle part dans le rapport de ce Conseil d'orientation des retraites. Et on remarque qu'à chaque fois qu'ils se réfèrent à ce même Conseil, c'est pour prendre toujours les pires scénarios envisageables. En réalité, ce que nous dit le Conseil d'orientation des retraites (le document est public, il est sorti en septembre 2022, tout le monde peut se le procurer sur Internet ) c'est qu'il y aura un besoin de financement d'ici 2030 et qu'après, la situation va s'améliorer. Donc la question est de savoir comment on trouve ces quelques milliards.

Les carrières longues, ceux qui ont commencé à travailler avant seize ans, pourront, a précisé Elisabeth Borne, partir quand même avant les 64 ans. Certains régimes spéciaux ne seront finalement pas supprimé : les policiers, les pompiers, les aides-soignants conserveront leur droit à partir à 54 ou 59 ans, c'est quand même plutôt positif ?

Ça montre qu'il faut continuer la pression. Tous les secteurs professionnels qui sont entrés déjà en lutte, qui ont manifesté leur désaccord et leur volonté de lutter contre cette réforme, ont déjà obtenu quelques petits éléments de protection. Mais enfin, ça ne reste pas grand-chose. On parle des carrières longues. Ce qu'annonce le gouvernement, c'est que si vous allez bosser à seize ans, vous ne pourrez partir qu'à 60 ans. Ça veut dire 44 annuités.

C'est ce que vous voulez à La France Insoumise, le retour de la retraite à 60 ans ?

Oui, mais nous on comptant des pénibilités qui permettent de partir plus tôt, et en ayant également compté les années de RSA. Quoi qu'il en soit, là le gouvernement nous invente les 44 annuités. C'est quand même un montant qui est immense pour des métiers pénibles. Ça veut dire 44 ans à tenir des charges à bout de bras, 44 ans à se faire user le dos ou 44 ans à risquer des maladies professionnelles ou des maladies chroniques.

Qu’est-ce que vous pensez de cet index senior que veut créer le gouvernement dans les entreprises ? Puisque c'est vrai, il y a seulement un tiers des 60-64 ans qui travaillent encore en France, puisqu'il y a beaucoup de chômage aussi dans cette tranche d'âge. Donc on veut les remettre en emploi ces personnes, comment on fait ? Il faut obliger les entreprises à avoir des quotas de sexagénaires, par exemple ?

Des quotas ? Pas forcément parce qu'il ne faut pas non plus opposer les différentes générations de salariés entre eux et substituer les uns aux autres. En revanche, l'index senior, c'est encore un bidule qui n'a pas beaucoup de sens. On sait très bien où sont les seniors dans ce pays. On n'a pas besoin d'avoir du reporting entreprise par entreprise. On sait qu'il y a des discriminations à l'embauche qui sont tout à fait considérables. On sait que c'est aussi pour ça qu'un tiers des seniors liquident leurs pensions de retraite, partent à la retraite, avant d'obtenir une retraite à taux plein.

Donc on a des discriminations sur l'acte, sur l'embauche, sur la formation, sur l'évolution, avec un plafond d'âge qui limite très souvent les mobilités. Et on a des augmentations de salaires et de primes qui sont plus faibles pour les seniors que pour les plus jeunes. Pourquoi ? Parce qu'on considère que les seniors, la plupart du temps, ont plus d'autonomie dans leur travail. Ils arrivent de plus en plus souvent qu'ils connaissent mieux leur emploi que certains qui sont censés les piloter ou leurs managers. Et donc, les entreprises se débarrassent d'eux pour embaucher des gens moins chers. Donc la solution en réalité, si on veut favoriser l'embauche des seniors, c'est l'augmentation des salaires pour les plus jeunes afin de réduire l'écart du prix de leur embauche par rapport à celui des anciens.

Vous manifesterez contre ce projet le 19 janvier avec les syndicats ?

À chaque occasion. Dès le 19 janvier avec les syndicats, le 21 janvier également lors de la journée avec la jeunesse à Paris et évidemment dans l'ensemble des luttes qui pourront être menées, soit du côté de l'Assemblée nationale, soit évidemment sur la première circonscription de la Haute-Garonne.