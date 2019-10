Halloween : plusieurs arrêtés préfectoraux pour limiter les débordements en Drôme-Ardèche

Les préfets de la Drôme et de l'Ardèche prennent des dispositions pour Halloween. Pour éviter tout risque d'accident et de trouble à l'ordre public, quatre arrêtés ont été pris côté drômois, deux côtés ardéchois. Ils s'appliquent de jeudi matin à vendredi midi.

Dans la Drôme, ils concernent les communes de Valence, Bourg-lès-Valence, Portes-lès-Valence, Romans, Bourg-de- Péage, Saint-Vallier, Montélimar, Pierrelatte, Crest, Donzère, Die, Nyons et Saint-Paul-Trois- Châteaux.

Il est interdit de boire de l'alcool sur la voie publique, d'acheter et de transporter de l'acide et des produits inflammables. Il sera aussi interdit d'acheter et d'utiliser des articles pyrotechniques comme de transporter du carburant en bidon.

Côté ardéchois, la consommation d'alcool n'est pas autorisée sur la voie publique à Privas, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Guilherand-Granges, Le Teil, Bourg-Saint-Andéol, Le Pouzin, La Voulte-sur-Rhône, Vals-les-Bains, Viviers et Aubenas.

Sur l'ensemble du territoire, il est aussi interdit d'acheter ou de vendre du carburant dans des récipients transportables.