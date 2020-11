"Halte aux lois liberticides" : manifestation ce samedi en Mayenne pour le retrait de la loi Sécurité Globale

La Ligue des Droits de l'Homme de la Mayenne et d'autres mouvements syndicaux et politiques appellent à la mobilisation ce samedi à 15 heures à Laval contre la loi controversée sur la sécurité globale, votée cette semaine en première lecture à l'Assemblée Nationale.

Le texte fait polémique depuis son adoption en première lecture à l'Assemblée nationale mardi dernier : la loi Sécurité Globale et le désormais célèbre article 24 qui encadre la diffusion d'images des forces de l'ordre.

Une manifestation est organisée par plusieurs collectifs syndicaux, associatifs et politiques dont la Ligue des Droits de l’Homme en Mayenne qui exigent son retrait, "une vision de la sécurité fatale pour les droits et les libertés et pour la paix civile."

Le rassemblement va se dérouler à 15h, place du 18-Juin à Laval.