Ham : distanciation sociale et investiture masquée pour le nouveau maire Eric Legrand

Une cérémonie à bonne distance les uns des autres, mais une cérémonie en public. Élu dés le premier tour des élections municipales au soir du dimanche 15 mars avec 65,80% des voix, le candidat Éric Legrand (Ham Ensemble) a été officiellement investi maire de Ham ce samedi 23 mai, après un conseil municipal organisé dans la salle des fêtes de la commune.

Distanciation sociale de rigueur dans la salle des fêtes de Ham ce samedi pour l'investiture d'Eric Legrand en tant que maire de la commune. © Radio France - Alexandre Lepère

Pour respecter les gestes barrières et la distanciation sociale face à l'épidémie de coronavirus, la capacité de la salle des fêtes a été divisée par 6 : 100 personnes maximum ont été admises, en comptant les conseillers municipaux et le public. Chaque participant a dû signer une feuille d'émargement et chaque place assise était séparée d'au moins 1 mètre, le port du masque étant lui obligatoire.

Investi après le vote à la majorité absolue de son conseiller municipal, Éric Legrand devient donc officiellement le maire de Ham. Il prend la suite de Grégory Labille, élu en 2014, et qui se retire désormais de la vie politique.

Eric Legrand sera accompagné de 8 adjoints, dont Philippe Renault élu 1er adjoint de la commune. Dans sa première prise de parole, Éric Legrand a tenu à rendre hommage aux victimes du coronavirus, en faisant observer une minute de silence : à Ham, 24 habitants de la commune sont morts après avoir contracté le Covid-19.

Le nouveau maire de Ham Eric Legrand (cinquième en partant de la gauche) en compagnie de ses adjoints lors de l'investiture ce samedi 23 mai © Radio France - Alexandre Lepère

Pour son début de mandat, Eric Legrand veut maintenant soutenir l'économie locale frappée par les deux mois de confinement. Une réflexion sera aussi menée sur la gestion des écoles, rouvertes depuis le 11 mai, et sur les rassemblements publics, annulés jusqu'à la fin du mois d'août. Seules les festivités du 14 juillet sont pour l'instant maintenues, mais Eric Legrand envisage de reporter le feu d'artifice au cours "d'un week-end festif au mois de septembre."

Dans la Somme, d'autres maires sont également investis ce week-end, comme Jean-Claude Renaux à Camon, ou encore Patrick Gaillard à Flixecourt. A Amiens, Abbeville, ou encore Péronne, il faudra voter lors d'un second tour, qui se tiendrait le dimanche 28 juin, si les circonstances sanitaires le permettent.