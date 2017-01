Hamon - Valls au second tour de la primaire : les réactions dans la Loire

Les électeurs de la primaire de la gauche auront donc droit à un duel Benoît Hamon - Manuel Valls au second tour dimanche prochain. Régis Juanico, député de la Loire et porte-parole de Benoit Hamon est heureux de pouvoir "faire valoir une ligne politique claire" face à Manuel Valls.

Nationalement, avec plus de 36% des voix, c'est donc Benoît Hamon qui sort donc clairement vainqueur de ce premier tour de la primaire de la gauche. Manuel Valls, l'ancien Premier Ministre, arrive en seconde position avec environ 31% des suffrages. Le troisième homme est Arnaud Montebourg. Il a d'ores et déjà appelé à voter pour Benoît Hamon.

Benoit Hamon pointe à 40%, Manuel Valls à 30%, Arnaud Montebourg à 17% et Vincent Peillon à 7% pour environ 14 000 votants alors que l'objectif était la barre des 15 000.

Porte-parole de Benoit Hamon au niveau national, le député socialiste Régis Juanico est évidemment satisfait du duel qui est proposé.

C’était important d'arriver en tête. On est extrêmement satisfait de l'ampleur du score de Benoit Hamon qui est nettement en tête. Il est maintenant en capacité, avec Manuel Valls comme deuxième qualifié, de faire valoir une ligne politique claire face à lui. Les électeurs de gauche se sont remobilisés. On leur a donné de l'espoir et il faudra concrétiser cet espoir dimanche prochain. J’espère qu'il y aura deux millions d'électeurs. (Régis Juanico, député de la Loire et porte-parole de Benoit Hamon)