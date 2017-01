Hamon-Valls : le débat avant le débat sur France Bleu Isère

Manuel Valls et Benoît Hamon se retrouvent ce soir à 21 h pour l'ultime débat avant le second tour de la primaire de la gauche. France Bleu Isère a invité ce mercredi matin pour un débat la conseillère départementale Amandine Germain et le conseiller régional Philippe Reynaud.

Ils ont tous les deux socialistes, mais ne roulent pas pour le même candidat. Amandine Germain, conseillère départementale, soutient Benoît Hamon. La conseiller régional du Nord-Isère Philippe Reynaud, lui, a fait le choix de Manuel Valls. Ils ont débattu ce mercredi sur France Bleu Isère

Gauche utopiste contre gauche réaliste ?

"Est-ce utopiste d'anticiper la transformation du travail ?" interroge Amandine Germain, au sujet de la proposition-phare du programme de Benoît Hamon, le revenu universel. "C'est une idée pour dans 10 ans, pas pour dans 3 mois" tempère de son côté Philippe Reynaud qui souligne par ailleurs que les deux candidats "se réclament des mêmes valeurs de gauche".

Sont-ils tous les deux capables d'endosser le costume de président ?

"Manuel Valls est un homme d'état qui a fait ses preuves" souligne Philippe Reynaud. Les adversaires de Benoît Hamon lui reprochent son manque d'expérience gouvernementale, mais Amandine Germain balaie l'argument : "pourquoi il n'aurait pas plus la carrure qu'un autre. Par ailleurs, moi je ne crois pas en un homme providentiel."

Y aura-t-il un rassemblement au soir du second tour dimanche ?

"La gauche n'est pas coupée en deux ou en trois" pour Philippe Reynaud. Le conseiller régional estime que le rassemblement se fera après le second tour. Même son de cloche du côté d'Amandine Germain qui souligne que "le vainqueur de cette primaire (sera) le candidat que nous soutiendrons, il n'y a aucun problème là-dessus."