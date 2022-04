Handicap à l'école : Emmanuel Macron veut permettre aux accompagnants de travailler 35 heures par semaine

Invité de Wendy Bouchard dans l'émission "Ma France" ce jeudi, Emmanuel Macron a confirmé sa volonté de permettre aux AESH, les Accompagnants d'élèves en situation de handicap, de travailler 35 heures par semaine. Les personnes qui exercent cette fonction travaillent généralement 24h par semaine, et sont donc payées en-dessous du SMIC.

Emmanuel Macron a été interpellé sur la rémunération des AESH par Nathalie, auditrice de France Bleu Nord qui travaille dans le Pas-de-Calais. "On parle beaucoup de l'augmentation du salaire des enseignants, mais nous avons l'impression d'être oubliés dans l'Education nationale", a déploré Nathalie, qui travaille 24 heures par semaine et gagne environ 800 euros par mois.

En cinq ans, on a permis à 100.000 enfants de plus d'aller à l'école

Le président sortant a commencé par défendre son bilan : "Qu'est ce qu'on a fait durant les cinq années qui viennent de s'écouler ? On a embauché davantage d'accompagnants des enfants en situation de handicap. Beaucoup n'étaient pas en CDI, c'étaient des contractuels ou des contrats courts. Donc on a essayé au maximum de donner un statut, un cadre, une stabilité là-dessus, à des CDD très peu payés ou très mal payés", a-t-il argumenté. "Durant ces cinq ans, on a créé plus de postes, on a stabilisé les postes et on a permis de donner un statut et d'enlever de la précarité. Ce qui fait qu'en cinq ans, on a permis à 100.000 enfants de plus d'aller à l'école. C'est-à-dire qu'on est passé d'un peu plus de 300.000 enfants qui étaient en situation de handicap et qui allaient à l'école au début du quinquennat, à aujourd'hui 400.000", a précisé le Président. "Ce qui n'est pas encore assez", a-t-il reconnu.

"Accompagner du temps périscolaire" pour arriver aux 35 heures

"Il y a aujourd'hui certains de nos compatriotes qui font ce travail et se découragent parce que les temps plein sont rares et peu d'AESH touchent le Smic", a admis le chef de l'État avant d'égrener ses propositions : "Ce qu'il y a dans mon programme pour les cinq ans qui viennent - c'est un vrai investissement, car ça coûte énormément d'argent public - c'est de permettre à nos accompagnants d'enfants en situation de handicap, de pouvoir travailler 35 heures. Ça veut dire de pouvoir accompagner du temps périscolaire, de reconnaître l'accompagnement du temps en cantine et du temps après l'école pour pouvoir faire les devoirs, afin de leur permettre de travailler 35 heures, et donc de passer d'un Smic à temps partiel à un Smic à temps plein", a-t-il détaillé, pour être "dignement rémunérés".

Pour Emmanuel Macron, cette proposition est plus viable que d'accompagner plusieurs enfants pour arriver à 35 heures, un fonctionnement pas toujours possible ni pertinent : "Certains accompagnants ont un temps complet parce qu'ils accompagnent plusieurs enfants. Mais ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a des enfants qui demandent un investissement complet", a-t-il détaillé. "C'est compliqué quand on a une vingtaine d'heures, de trouver un complément de 15 heures avec un deuxième enfant", a-t-il rappelé.