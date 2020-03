Handicapés, mais pas invisibles ! Des associations creusoises interpellent les candidats aux municipales

Stéphane Lefort et les autres membres de l'association Nous aussi ont rencontré les candidats aux municipales à Guéret et Aubusson.

Les personnes handicapées ne veulent plus être les "oubliées" des élections municipales en Creuse. L'association Nous aussi, qui regroupe seize personnes handicapées intellectuelles en Creuse, a rencontré toutes les têtes de listes de Guéret et d'Aubusson pour faire valoir ses revendications.

Certaines concernent la campagne en elle-même : les membres de Nous aussi souhaitent des programmes électoraux écrits plus simplement, grâce à la méthode "facile à lire et à comprendre" ou encore des photos sur les bulletins de vote. Ils réclament également une aide, le jour J, dans l'isoloir. Stéphane Lefort détaille :

On voudrait une personne pour nous aider dans l'isoloir, parce que quand on ne sait pas lire, c'est compliqué. C'est possible dans la loi, il faut juste l'accord du président du bureau de vote.

Les membres de l'association espèrent aussi que les futurs maires prendront des mesures concrètes pour améliorer leur quotidien. Pour Frédéric Lottin, il faudrait déjà améliorer l'accueil dans les lieux publics : "Il faut former les personnels dans les mairies, les bibliothèques et les piscines à accompagner les personnes handicapées intellectuelles." La formation dure une journée. Un pictogramme spécifique, bleu et blanc, est alors collé à l’entrée du bâtiment.

"Encore du progrès pour l'accessibilité"

Michel L'Hermite, représentant d'APF France Handicap en Creuse. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

De son côté, APF France Handicap a écrit aux têtes de liste des plus grosses communes de Creuse (Guéret, Aubusson, La Souterraine, Bourganeuf et Auzances notamment). L'objectif : leur rappeler que douze millions de personnes, soit 1 Français sur 6, est en situation de handicap. Malgré la loi d'accessibilité de 2005, il reste du progrès selon Michel L'Hermite, le représentant d'APF France Handicap en Creuse :

La voirie et les trottoirs sont un gros problème à Guéret. Les malvoyants auraient aussi besoin d'être guidés par des signaux sonores dans la ville. Tout dépend de la volonté des élus. S'ils se sentent concernés par le handicap, ils auront plus tendance à faire des efforts.