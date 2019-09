Marlène Schiappa : une militante qui divise

A l’occasion du Grenelle contre les violences conjugales, Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, était l’invitée samedi de l’émission Dans le rétro sur France Bleu.

Aujourd’hui, une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son conjoint.

Le Grenelle contre les violences conjugales s’est ouvert le mardi 3 septembre 2019, en écho au 39 19, le numéro d’écoute anonyme et gratuit destiné aux femmes victimes de violence, à leur entourage, aux témoins ainsi qu’aux professionnels concernés.

L’objectif : prendre des engagements concrets et collectifs visant à lutter toujours plus efficacement contre les violences conjugales.

Quand je vois un programme de conférence et que je vois qu’il y a plein d’hommes et 0 femme, je soupire et je me dis et voilà c’est encore à moi d’être la féministe de service et de râler.