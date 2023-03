Hausse de la taxe foncière à Bordeaux : Thomas Cazenave dénonce un "coup de massue fiscal"

Il dénonce un "coup de massue fiscal". Invité de France Bleu Gironde ce mardi, Thomas Cazenave, ancien candidat à la mairie, et conseiller municipal d'opposition Renaissance, s'est dit opposé à la hausse de 10% de la taxe foncière mise en place par le maire (EELV) Pierre Hurmic. Et balaie l'argument d'une hausse des impôts qui serait une conséquence de la crise énergétique, comme le disait le maire sur France Bleu Gironde en septembre. "Ca représente 25 millions d'euros de contribution des Bordelais, là où les dépenses énergétiques supplémentaires sont comprises entre 12 et 14 millions d'euros", calcule-t-il.

Il regrette également que cette hausse des impôts n'aille pas "de pair avec de nouveaux investissements". "On a découvert que la ligne budgétaire des cours buissonnières a disparu", dit-il, citant ce projet de végétalisation des cours de récréation des écoles.

"Bloquer un pays me semble extrêmement dangereux"

Sur la réforme des retraites, avec sa casquette de député Renaissance, Thomas Cazenave s'est montré sceptique sur les appels syndicaux à mettre la France à l'arrêt en ce mardi 7 mars. "Autant je considère que la manifestation, la grève, c'est un droit fondamental, autant bloquer un pays me semble extrêmement dangereux et pénalisant pour la plupart d'entre nous, qui veulent aller travailler". "J'appelle à des manifestations responsables mais pas au blocage du pays", dit-il encore.

Pour lui, le Sénat, où la réforme est débattue, est l'endroit pour discuter de la réforme "Passé le moment de la mobilisation, il y a un moment démocratique, où les représentants élus doivent prendre les responsabilités et voter sur un texte", poursuit Thomas Cazenave, qui a lui même débattu du texte à l'Assemblée nationale.

Débattre, mais sans bouger sur l'âge de 64 ans, parce que, dit le député marconiste, "je ne vois pas quelle serait l'alternative". Taxer les superprofits , comme le demandent certains députés Nupes ? "On ne va pas faire dépendre nos retraites des montants des profits des entreprises", répond-il, soulignant que "le projet a évolué pour tenir compte des imperfections, des attentes".

Revoir l'interview de Thomas Cazenave

