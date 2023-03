Hausse de la taxe foncière à Grenoble : Éric Piolle répond à vos questions lundi 13 mars sur France Bleu Isère

Le conseil municipal de Grenoble s'annonce houleux lundi 13 mars ! Les élus plancheront sur le budget de la collectivité, et notamment l'augmentation de 25% des taux municipaux de la taxe foncière souhaitée par la majorité. Cette augmentation doit permettre à la Ville de dégager 44 millions d'euros de recettes supplémentaires. Avec cette somme, le maire Éric Piolle prévoit des investissements et la mise en place d'un "bouclier social et climatique". Cela permettra surtout de faire face aux charges supplémentaires dues à l'inflation...

Comprenez-vous cette augmentation ?

Quelques heures avant ce conseil municipal important, Éric Piolle sera l'invité de France Bleu Isère lundi 13 mars dès 7h45 pour répondre à vos questions. A vos yeux, cette augmentation est-elle justifiée face à l'inflation ? L'augmentation des impôts est-elle compréhensible pour permettre à la Ville de maintenir ses projets ? Ou au contraire, est-ce un mauvais message pour les propriétaires grenoblois ?

Nous attendons vos appels, ce lundi matin, au 04.76.46.45.45. Vous pouvez également nous adresser vos questions et remarques dans ce questionnaire, et sur nos réseaux sociaux.