Hausse de la taxe foncière à Paris : la droite quitte le Conseil de Paris, Anne Hidalgo se justifie

Le débat sur le budget a tourné court ce mardi matin au Conseil de Paris. Comme annoncé, le groupe Les Républicains, emmenés par leur cheffe de file Rachida Dati a quitté l'hémicycle un peu moins d'une heure après l'ouverture de la séance pour protester contre la hausse de la taxe foncière proposée par Anne Hidalgo. "Vous avez décidé de manière un peu honteuse, un peu cachée une augmentation de 52% de la taxe foncière", a rapidement attaqué Rachida Dati, rappelant que la maire de Paris a ainsi "trahi une promesse de campagne".

ⓘ Publicité

"Nous, nous ne serons pas complices ni de ce braquage, ni de cette trahison", a conclu la maire du 7e arrondissement a ensuite quitté la salle, suivi par les élus LR du Conseil de Paris. "Je regrette cette politique de la chaise vide qui prive les Parisiens d'une expression qui au moins aurait pu être claire sur les orientations à poursuivre", a pour sa part répondu Anne Hidalgo.

La maire de Paris s'est ensuite expliquée sur son choix d'augmenter la taxe foncière de 52% à Paris. Ce choix, c'est "celui de refuser de dégrader nos services publics". L'édile assure que sans cette hausse la municipalité aurait été contrainte "d’augmenter de 40% les tarifs de cantine scolaire, de mettre fin à la gratuité des activités périscolaires les mardis et vendredis mais aussi à la gratuité des musées, de geler le recrutement de 400 policiers municipaux, de mettre fin à la gratuité du Pass Navigo pour les jeunes, de fermer des piscines publiques ou encore de mettre fin aux baignades gratuites l’été, de ne plus accompagner 200 000 foyers parisiens grâce aux aides du CCAS".

La maire de Paris assure que la capitale, comme "toutes les communes de France" est confrontée à "un contexte national et international préoccupant, marqué par le dérèglement climatique, la crise énergétique et la crise économique". Cette situation "très difficile" n'a, selon Anne Hidalgo, "pas été prise en compte par le gouvernement". La maire socialiste de Paris s'insurge qu'"aucune indexation des moyens n'a été pensée pour tenir compte de l'inflation ou de l'augmentation des coûts de l'énergie".

Face à ce constat, la maire de Paris fait donc le choix d'augmenter la taxe foncière, et donc de revenir sur l'une de ses promesses de campagne. "J'aurais préféré tenir cet engagement et j’aurais préféré que l’État puisse être partenaire de la ville et cela n’a pas été le cas", se désole-t-elle.