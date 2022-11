Hausse des incivilités contre les élus : "une crise d'autorité" pour le président des maires des Vosges

Les incivilités contre les élus augmentent en France : c'est ce qui ressort de l'enquête réalisée par le centre de recherches politiques de Sciences Po pour l'association des maires de France, réunis en Congrès, en ce moment, à Paris. 39% d'entre eux déclarent avoir subi des menaces verbales ou écrites, soit onze points de plus en deux ans. "C'est une crise de l'autorité en général", explique Dominique Peduzzi le maire de Fresse-sur-Moselle et président de l'association des maires des Vosges sur France Bleu Lorraine.

En 27 ans de mandat, Dominique Peduzzi admet avoir été lui-même victime d'incivilités. Ses proches n'ont pas été épargnés. "Quand ça touche les autres, on y est quand même plus sensible". Il observe depuis quelques années que certains administrés en arrivent très vite à l'affrontement. "On n'échappe pas à cette montée d'agressivité", confirme Dominique Peduzzi le maire de Fresse-sur-Moselle et président de l'association des maires des Vosges. Dès les premières discussions, les choses sont plutôt sur le conflit que le renseignement, l'accompagnement."

Renforcer les sanctions

Ce sont, selon lui, les symptômes d'une crise de l'autorité. Pour Dominique Peduzzi, plusieurs réponses existent pour répondre à ce problème. Cela commence par le dialogue : "il y a tout un secteur d'information et de formation sur lequel l'Association des maires des Vosges peut axer". De la pédagogie, pour apprendre aux élus à savoir désamorcer les situations de conflit. Les sanctions, également, doivent être renforcées. "Quand l'acte est réalisé, il faut qu'il soit constaté, de manière plus forte, il faut qu'il y ait un jugement, clair et net".

Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, a soutenu la proposition de loi, votée à l’unanimité au Sénat, le 15 novembre, qui permet aux associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir un élu victime. Une protection également étendue à ses proches et aux risques liés aux réseaux sociaux. La ministre prend l’engagement de pousser le texte à l’Assemblée nationale afin qu’il soit adopté définitivement.