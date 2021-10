Hausse des prix de l'énergie : "Il faut que l'Etat arrête de gagner de l'argent"

Encore un candidat à l'élection présidentielle de 2022 en campagne dans la Manche. Après Arnaud Montebourg et Valérie Pécresse, Nicolas Dupont-Aignan est dans le Manche ce jeudi. Le président du parti "Debout la France" doit rencontrer des maires et des chefs d'entreprises à Valognes, Saint-Lô et Avranches. Il était l'invité de la matinale de France Bleu Cotentin à 7h45. Le candidat est revenu sur la hausse des tarifs de l'énergie et sa volonté de développer le nucléaire en France.

Le principe de taxes flottantes

"Il faut que l'Etat arrête de profiter de la hausse des prix. Les français ont bien compris qu'aujourd'hui le prix de l'essence par exemple, c'est une très forte partie de taxes et donc quand le prix augmente l'Etat gagne de l'argent, pointe Nicolas Dupont-Aignan. Je demande déjà, ce que j'ai réclamé depuis toujours, ce sont des taxes flottantes. C'est à dire que quand le prix augmente, l'Etat diminue son pourcentage. Cela revient exactement au même sur le long terme, et ça évite d'accabler les citoyens. Il ne fallait aussi pas fermer Fessenheim. Il fallait garder notre Independence énergétique."

Pour le président du parti "Debout la France", la solution du chèque énergie en réflexion au sein du Gouvernement, n'est pas une solution. Des annonces devraient être faites pour donner un coup de pouce aux français d'ici la fin de la semaine. "C'est une rustine, il faut mieux s'attaquer à la cause. Je propose un grand plan de rénovation énergétique, beaucoup plus intense et beaucoup plus simple. [...] Je pense que la vraie écologie, c'est à la fois de protéger la planète et de faire baisser la facture."

"On a cassé le nucléaire"

Nicolas Dupont Aignan se dit pour lancer de nouveaux EPR, comme à Flamanville, dont la mise en service est toujours prévue pour fin 2022. "Il faut absolument lancer les EPR, si on veut réduire le gaz à effet de serre, si on veut vraiment sauver la planète et avoir une électricité pas chère. [...] Simplement par idéologie on a cassé le nucléaire, ce qui explique le retard pris. On a cassé les savoir-faire, qui heureusement existent de manière formidable dans le Cotentin."