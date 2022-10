Hausse du prix des carburants : la région Occitanie affiche une hausse de 20% de la fréquentation de ses TER

Est-ce que la pénurie de carburant change vraiment notre manière de nous déplacer ? On évoque cette question centrale dans notre quotidien avec le vice-président en charge des transports à la Région Occitanie, Jean-Luc Gibelin.

Depuis quinze jours, il y a des difficultés pour acheter du carburant à cause d’une grève chez Total. Est-ce que les Occitans, et notamment les Toulousains, ont plus pris le train ?

Jean-Luc Gibelin : Il y a eu sur le week-end dernier une opération avec tous les TER à un euro. Et 86.000 billets ont été vendus. Sur un week-end classique, c'est d’habitude 20.000. Et sur un week-end à un euro, c'est à peine 50.000. Donc il y a eu largement beaucoup plus d'utilisateurs, quatre fois plus qu'habituellement. Ça confirme cette volonté de trouver des solutions. Et ça confirme l'intérêt de cette décision prise par la présidente Carole Delga d’avoir une Région utile.

Cette opération à un euro, est-ce que vous envisagez de le faire en semaine ? Certains trains sont déjà à un euro en semaine. Mais est-ce que vous envisagez d'en mettre plus ou pas du tout ?

Alors déjà le week-end qui arrive, nous renouvelons cette opération. Et puis il y a tous les jours sur tous les trains, des billets à un euro. Mais il y a plus globalement une gamme tarifaire qui est très attractive, qui est très intéressante, qui fait qu'aujourd'hui nous avons au bout de huit mois 19 à 20% de plus de fréquentation que dans l'année 2019.

Et ces dernières semaine, Jean-Luc Gibelin, vous avez eu plus de fréquentation ou pas suite à cette crise du carburant ?

Sur quinze jours, nous n'avons pas le moyen de le vérifier précisément. Ceux qui utilisent le train, c'est mon cas, notent qu'il y a de plus en plus de monde dans les trains et c'est ce qui nous remonte du terrain. Nous aurons les chiffres précis dans quelques jours.

Vous nous le disiez, 86.000 passagers le week-end dernier avec cette offre à un euro. Vous en espérez autant ce samedi et ce dimanche avec cette opération renouvelée ?

Ou plus peut être, nous verrons celles et ceux qui veulent l'utiliser. Il nous semble que c'est vraiment une solution et que c'est quelque chose qui permet d'être utile et de répondre aux attentes et d'être aussi concret dans ce que les uns et les autres appellent la transition énergétique et la transition écologique. C'est plutôt que de le dire, nous le faisons.

Un bémol quand même dans cette opération des TER à un euro : il y a eu des bugs. Certains voyageurs ont payé plus d'un euro. Est-ce que vous nous garantissez que cette fois, ce week-end n'y aura pas de soucis ?

Je vous garantis déjà que tous ceux qui ont payé plus et qui souhaitent se faire rembourser peuvent se faire rembourser, ce qui est déjà une première chose. C'est un dispositif informatique, donc il peut y avoir des difficultés. Mais bien entendu, tout est fait pour les éviter au maximum. Et s'il y en avait, il y aura aussi le dispositif de se faire rembourser avec le service client au 0831.31.31.

"Le transport en commun ferroviaire, c'est la solution."

Face à la flambée des coûts de l'énergie, certains, dans certaines régions disent qu'elles vont devoir fermer des lignes ou en tout cas réduire les cadences de tiers. Qu'en est-il en Occitanie ?

À ce stade, bien entendu, ce n'est pas ce que nous proposons puisque nous sommes au contraire dans la perspective de développement. Donc nous n'envisageons absolument pas de diminuer l'offre, bien au contraire. Nous pensons que le transport en commun et en particulier le transport en commun ferroviaire, c'est la solution. Et plus que jamais dans la période de pénurie de carburant, mais aussi dans la période de transition énergétique indispensable.

Mais vous allez quand même avoir un sacré surcoût, avec ces droits de péage qui vont augmenter de 8%. Est ce que vous avez chiffré cette hausse où est ce que vous allez trouver l'argent ?

Nous sommes dans une démarche d'exiger évidemment de l'État une compensation des coûts de l'énergie. Une démarche aussi vis à vis de l'Etat qui est le donneur d'ordres de SNCF Réseau pour qu'ils remettent en cause cette augmentation des péages. Ce qui est contradictoire avec la volonté du président de la SNCF de faire de multiplier par deux les usagers.

Et vous voulez combien de la part de l'État ?

Nous voulons que l'État compense l'augmentation des carburants parce que l'énergie, là, c'est évidemment quelque chose qui pourrait devenir un frein au développement des transports en commun, alors qu**'il est indispensable de s'engager vers l'augmentation des transports en commun**. Donc, la présidente Carole Delga a engagé cette démarche en tant que présidente de la Région, en tant que présidente de Régions de France. Et bien évidemment, nous nous sommes engagés de manière très déterminée pour que l'État réponde à ses attentes.

Elisabeth Borne, la Première ministre, vient vendredi dans le Tarn. Finalement, elle ne vient pas signer le plan de contrat État-Région. Est-ce que c'est problématique ?

Écoutez, c'est évidemment une question qui interroge parce que il y a besoin de ce plan et de ce contrat de plan État-Région . Il y a besoin d'ailleurs de la dimension mobilité dans ce contrat qui, elle, n'est prévue que au cours du premier semestre 2023. Ces tergiversations et ce retard de la part de l'État sont bien entendu préoccupants. Pour ce qui nous concerne, ça ne fait que décupler notre volonté et notre détermination à exiger que l'État soit au rendez-vous. Pour l'instant, manifestement, il ne l'est pas.

