Haut-Rhin : Charlotte Goetschy Bolognese devient députée après l'entrée au gouvernement d'Olivier Becht

Olivier Becht est donc désormais ministre délégué au commerce extérieur, à l'attractivité et aux Français de l'étranger. Il dépend directement de la ministre de l'Europe et des affaires européennes Catherine Colonna A 46 ans, il venait tout juste d'être réélu député de la 5e circonscription du Haut-Rhin. L'ancien maire de Rixheim cède donc la place à sa suppléante Charlotte Goetschy-Bolognese. Une presque novice en politique.

Car jusque là Charlotte Goetschy-Bolognese n'avait pour seule expérience de la politique qu'un mandat de conseillère municipale dans la ville où elle habite à Brunstatt Didenheim tout près de Mulhouse.

La jeune femme de 31 ans, diplômée en comptabilité à Strasbourg, gérait en même temps une entreprise de matériel de travaux public avec son mari, située à Richwiller.

Avec l'entrée au gouvernement d'Olivier Becht, sa suppléante Charlotte Goetschy-Bolognese devient députée

Mais la nouvelle députée du Haut Rhin explique avoir toujours eu envie d'aller vers les gens. Elle se dit très attachée à la réduction des inégalités. Elle aura l'occasion de mettre cela en pratique. Car depuis l'entrée au gouvernement d'Olivier Becht la voilà propulsée députée du Haut Rhin.

"Je suis dans un mélange entre l'excitation et un peu terrifiée aussi. Mais à 31 ans c'est une expérience exceptionnelle. Et vraiment ce qui est important c'est de donner le maximum pour défendre notre région, l'Alsace, à l'Assemblée. Je veux rassurer tout le monde et dire que je vous défendrai du mieux que je peux et défendre les préoccupations des Français" dit-elle.

Charlotte Goetschy-Bolognese n'est pas encartée chez Agir ou chez Renaissance. Mais elle siégera bien avec les élus qui soutiennent Emmanuel Macron. Elle prendra ses fonctions officiellement le 4 août avant de siéger au mois de septembre.