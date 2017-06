Haute-Garonne : les enjeux des législatives dans la 7eme circonscription, le fief socialiste du Volvestre convoité

Sur cette circonscription rurale aux portes de Toulouse, qui couvre le Volvestre de Muret à Cintegabelle, le député sortant socialiste Patrick Lemasle passe la main. La République en marche espère prendre ce fief socialiste où le Front national gagne du terrain.

La 7eme circonscription de Haute Garonne, c'est celle du Volvestre, une circonscription rurale aux portes de Toulouse, elle couvre Auterive, Muret, Cugnaux, Villeneuve-Tolosane, Venerque, Le Vernet, Cintegabelle, Montesquieu et Rieux-Volvestre.

Sur cette terre socialiste de toujours, le député sortant Patrick Lemasle qui fut en son temps suppléant de Lionel Jospin, ne se représente pas après trois mandats consécutifs. Son siège est convoité par la République en marche, tandis que le Front National, arrivé en tête dans la circonscription au premier tour de la présidentielle, pourrait jouer les trouble-fête.

13 candidats se disputent l’héritage

Elle est envoyée en mission par "La République en marche" qui compte bien rééditer sa performance de la présidentielle, 62% des voies au 2eme tour sur cette circonscription socialiste. Elisabeth Toutut-Picard, une toulousaine de 62 ans, adjointe au maire de Toulouse Jean Luc Moudenc, directrice adjointe du CHU, elle débarque dans ce secteur rural pour transformer l'essai. « Il y a une forte attente et un immense espoir, nous allons tout faire pour répondre à ces demandes de changements » - estime cette élue du Grand Toulouse pour qui la gestion socialiste a fait son temps

Au PS, Marie Caroline Tempesta - 54 ans - va tenter de sauver la maison. Cette élue de terrain, adjointe à Carbonne, conseillère régionale, fonctionnaire au département mise sur son implantation locale, le soutien des caciques du PS. La mission s’annonce délicate, au 1er tour des présidentielles le PS s'est effondré, le vote Hamon a fait 7 et demi % sur la 7eme circonscription. « Ici on est en terre socialiste, tant qu’il y aura des inégalités et des injustices, on aura besoin du PS et des valeurs de gauche »

Le Front National en embuscade

Sur cette circonscription où 85% des habitants travaillent à Toulouse, on fait beaucoup de voiture, chacun est isolé dans son lotissement, le FN est arrivé en tête au premier tour de la présidentielles (23,3% des voix), notamment dans ses fiefs de Muret, Auterive et dans les villages du sud toulousain.

Marie Dombes, 61 ans, conseillère régionale, la candidate FN entend cristalliser les mécontentements sur le thème du chômage et de l’emploi de proximité. « Même avec le fleuron Airbus, ici, on en voit pas les fruits, le taux de chômage est de 10% »

Au 1er tour de la présidentielle, le vote Mélenchon était dans le trio de tête (22,6% des voix). Christophe Bex, 55 ans, le candidat de la France Insoumise entend défendre les services publics qui désertent les campagnes. « Il y a un sentiment d’abandon dans les petites communes qui ont perdu leurs commerces, leur école, leur gare. Les gens travaillent loin de chez eux, rentrent le soir dans leur lotissement, il faut lutter contre cet isolement. »

La campagne dortoir de la ville

Sur cette circonscription rurale aux portes de Toulouse, le sentiment d'isolement gagne de plus en plus d'habitants qui ne veulent plus être les oubliés de la grande ville.

« Il n’y a plus de médecins, ici, c’est le désert médical. Le travail, c’est à Toulouse, nos campagnes deviennent le dortoir de la ville »

Paroles d'électeurs sur le marché de Carbonne

Les autres candidats engagés de cette 7eme circonscription :

Françoise Borret candidate les Républicains, la communiste Danielle Tensa, Catherine Renaux pour Europe Ecologie Les Verts, Damien Jeanne pour Debout la France, Roger Strobel pour l'UPR, Maléna Adrada pour Lutte Ouvrière, Pierre Moure du mouvement 100%, Myriam Crédot (Sans parti pris), Marie-Gabrielle De La Dorie (Alliance Royale).