Haute-Loire : Qui sont vos députés

A l'issue du second tour des élections législatives, deux députés de droite ont été élus dans le département de Haute-Loire ce dimanche. Les résultats dans ces deux circonscriptions du département.

Depuis ce dimanche soir, on connaît les noms des députés de Haute-Loire. Dans les deux circonscriptions du département, ce sont des députés de droite qui ont été élus.

1ère circonscription : Isabelle Valentin (Divers droite)

Dans la circonscription du Puy-Yssingeaux, Isabelle Valentin (Divers droite et centre) a été élue députée ce dimanche soir à l'issue du second tour des élections législatives. Elle obtient 58,72% des voix face à Cécile Gallien de la République en marche. Isabelle Valentin est conseillère régionale et elle était jusque là députée suppléante de Laurent Wauquiez. Isabelle Valentin est associée d'exploitation en maraîchage et formatrice en insertion professionnelle et sociale, elle est mariée et mère de trois enfants.

2e circonscription : Jean-Pierre Vigier (LR)

Jean-Pierre Vigier du parti Les Républicains a été réélu député dans la 2e Circonscription de la Haute-Loire. Jean-Pierre Vigier a obtenu 63,89% des suffrages face à Pierre Etéocle de la République en marche. Jean-Pierre Vigier élu une première fois député en 2012 et également conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes depuis janvier 2016 et maire de Lavoûte-Chilhac.