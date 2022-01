Haute-Saône : Gérald Darmanin veut renforcer la gendarmerie en milieu rural

A Melisey, Gérald Darmanin avec Michel Vilbois (préfet de Haute-Saône), et Régis Pinot (président de la Com com du Pays des Mille Etangs).

Le département de la Haute-Saône est choisi comme expérimentation pour ce que peut devenir en France la gendarmerie en milieu rural de demain. En déplacement ce jeudi dans le département de la Haute-Saône, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a tenu à montrer les moyens déployés par le gouvernement pour renforcer la présence de la gendarmerie en milieu rural.

Pose de la première pierre à Champagney

A Champagney, on attend une nouvelle gendarmerie depuis vingt ans. Actuellement, les gendarmes sont répartis sur trois sites différents dans des locaux vétustes. Le député LREM Christophe Lejeune s'est battu pour faire avancer le vieux dossier qui n'avançait plus de construction d'une nouvelle gendarmerie. Le ministre de l'intérieur a posé la première pierre de cette future gendarmerie dont les travaux qui vont durer deux ans vont débuter cette année. Cette nouvelle gendarmerie et ses locaux techniques va également comprendre 19 logements pour les gendarmes et leurs familles, elle va sortir de terre à l'entrée de la commune de Champagney, coté camping des ballastières, juste en face de la caserne des pompiers.

Gérald Darmanin pose la première de la future gendarmerie de Champagney © Radio France - Jean-François Fernandez

Signature d'une convention à Melisey

A Melisey, le ministre de l'intérieur a signé une convention avec la Communauté de Communes du Pays des Mille Etangs pour la mise en place de permanences de la gendarmerie.

C'est son président, Régis Pinot qui a signé cette convention, il se battait pour garder la présence des gendarmes sur ce territoire rural. L'actuelle gendarmerie de Melisey n'est ouverte que quelques jours seulement. Dans cette convention, la gendarmerie va tenir des permanences les mêmes jours d'ouverture que la maison France Services inaugurée par le premier ministre Jean Castex en juillet 2021. Les gendarmes pourront également aller vers les populations qui ne peuvent se déplacer. C’est une expérimentation de permanences de la gendarmerie dans la commune, qui devrait préfigurer au niveau national la présence de la gendarmerie en milieu rural.

Signature de convention à Melisey © Radio France - Jean-François Fernandez

Création de 3 nouvelles brigades d'ici 2027

Lundi, Emmanuel Macron a annoncé la création d'ici 2027 de 200 brigades de gendarmeries, Gérald Darmanin a profité de sa visite pour annoncer que pour la Haute-Saône ce seront trois nouvelles brigades de gendarmerie qui vont être crées. Des arbitrages avec la préfecture vont débuter dans les semaines qui viennent pour déterminer dans quelles villes elles seront ouvertes.

27 nouveaux postes pour le commissariat de Vesoul

En septembre denier, une dotation de 24 postes supplémentaires avait été annoncée pour la police national à Vesoul. Avec les derniers effectifs qui vont arriver en février, ce sont au total 27 nouveaux postes de policiers qui viennent renforcer les effectifs au commissariat de Vesoul. Gérald Darmanin précise "C'est une augmentation de 60% des effectifs".

Ces policiers supplémentaires viennent donc renforcer les actions du commissariat de Vesoul aussi bien sur le terrain que dans les bureaux.

Plus de monde, plus de matériel aussi, Gérald Darmanin précise qu'il y a aussi eu une dotation de nouveau véhicules, et de caméras individuelles de poitrine pour les policiers. Avec le nouveau système informatique, ils pourront bientôt lire les images enregistrées sur le terrain directement sur leurs tablettes.

Gérald Darmanin (de dos) rencontre les policiers dans les différents bureaux du commissariat de Vesoul. © Radio France - Jean-François Fernandez

Face à cette augmentation d'effectifs, le maire de Vesoul Alain Chrétien propose d'étudier la création d'un nouveau commissariat à Vesoul, plus grand. Avant de prendre la direction de la BA 116 de Luxeuil pour rentrer à Paris, le ministre de l'intérieur accepte le principe de cette proposition d'étude.