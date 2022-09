Haute-Savoie : Emmanuel Macron attendu à Evian-les-Bains pour les rencontres franco-allemandes

Le Chef de l'Etat Emmanuel Macron est attendu ce jeudi dans la soirée à Evian-les-Bains (Haute-Savoie) pour participer aux rencontres franco-allemandes, un événement privé rassemblant des acteurs du monde économique, a-t-on appris de sources concordantes. Selon nos informations, le ministre français de l'économie Bruno Le Maire est également attendu sur place.

Troisième venue depuis 2017

Il s'agit de la 30ème édition des rencontres franco-allemandes, un événement privé, créé en 1992, organisé chaque année à Evian-les-Bains par Danone, avec des représentants d'entreprises françaises et allemandes. C'est la troisième fois depuis 2017 qu'Emmanuel Macron participe à cet événement, organisé à l'Hôtel Royal d'Evian-les-Bains.

Un accueil républicain, avec le maire d'Evian et les parlementaires, est prévu à 19h. Le Chef de l'Etat doit ensuite prononcer un discours et participer à un dîner avec plusieurs dizaines de dirigeants de grandes entreprises françaises et allemandes. L'événement est confirmé à l'agenda du Président sur le site de l'Elysée.