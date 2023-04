Haute-Savoie : l'association des maires note une augmentation des démissions d'élus

Selon l'association des maires de Haute-Savoie , le nombre de démissions d'élus a augmenté sur le dernier mandat en comparaison aux précédents. Si les chiffres sont difficiles à obtenir, les témoignages de surmenage et d'élus victimes d'actes d'intimidation sont nombreux. Certains élus estiment même qu'un partie de leurs administrés a "pété un câble" et qu'il devient "impossible de prendre des décisions".

La fonction de maire nécessite une grande implication

Pour le président de l'association des maires du département, Nicolas Rubin, un des premiers facteurs de ces démissions serait le manque d'information des futurs édiles. "Parmi les jeunes maires qui se présentent aux élections, beaucoup ne soupçonnent pas l'implication nécessaire et le temps que prend la fonction de maire".

Des propos partagés par Jean-Claude Martin, maire d'Alby-sur-Chéran : "Des fois, dans la soirée des administrés frappent à ma porte et m'expliquent que la mairie est fermée mais qu'ils ont des problèmes de logement". Des situations qui à la longue épuisent les élus avec de l'expérience et déroutent ceux qui n'étaient pas suffisamment préparés.

Des violences contre les élus en augmentation

À l'épuisement s'ajoutent les tensions grandissantes entre les élus et leurs administrés. L'actuel maire d'Épagny Metz-Tessy, Roland Daviet, liste des comportements agressifs : "des crachats, des insultes, des doigts d'honneurs, ou encore des rayures sur ma voiture". Après trois mandats de maire, il ne s'étonne plus mais confirme une augmentation des tentatives d'intimidation.

Jean-Claude Martin, maire d'Alby-sur-Chéran, a lui été victime d'une agression physique il y a quelques mois, alors qu'il conseillait à des motards d'être plus prudent aux abords du collège de sa commune. Mais il ne s'arrête pas là : "Sur les réseaux sociaux, c'est allé très loin, un de mes administrés m'a harcelé jusqu'à souhaiter ma mort".

Autant de situations qui inquiètent les élus. Nicolas Rubin souligne aussi que les comportements des parlementaires lors des débats à l'Assemblée Nationale sur la réforme des retraites ont participé également à cette perte de respect de la fonction d'élu de la République.

Être maire reste une "des plus belles fonctions en politique"

Pourtant victimes de surmenage et d'agressions, les maires interrogés n'ont pas démissionné. "J'aime le service public et ma fonction", insiste Jean-Claude Martin. Pour le président des maires de Haute-Savoie, être un élu municipal est une "des plus belles fonctions en politique".