Haute-Savoie : les élections municipales annulées à la Balme-de-Sillingy

Les habitants de la Balme-de-Sillingy, en Haute-Savoie, vont peut-être devoir revoter pour élire leur maire. Le résultat des élections du 15 mars dernier a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble, suite à un recours déposé par l'ancien maire François Daviet, mécontent de l'élection de son ancienne adjointe Séverine Mugnier.

La liste battue touchée par des cas de Covid

Cette dernière avait été élue avec plus de 52% des voix, face à la liste du maire sortant (47%). François Daviet, qui avait été l'un des premiers élus en France à contracter le Covid-19 et qui ne comprenait pas pourquoi les élections avaient été maintenues, avait décidé de contester le résultat devant le tribunal administratif.

"Nous étions hospitalisés depuis fin février. Dix de la liste sur le carreau !", nous avait confié Guy Mort, un membre de la liste battue, pour justifier le recours. "Dont notre candidat François, en première ligne, entièrement mobilisé sur la crise du coronavirus, et pas du tout en capacité de mener campagne. Nous étions en résumé dans l'impossibilité physique de faire du porte-à-porte, de tenir des réunions publiques. Jusqu'au dernier moment, on a pensé que les élections n'auraient pas lieu."

Un mois pour faire appel de la décision

Ce mardi, la mairie de la Balme-de-Sillingy a publié un texte sur son site internet pour annoncer l'annulation de l'élection. Ceux qui le veulent peuvent faire appel de cette décision du tribunal administratif dans un délai d'un mois. Si ce n'est pas le cas, le maire et son conseil municipal n'exerceront plus leurs fonctions et une nouvelle élection à partir du 16 octobre, devra être programmé d'ici trois mois.