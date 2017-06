Haute-Savoie : premiers pas à l’Assemblée nationale pour les nouveaux députés En Marche

Elus dimanche dernier, les quatre nouveaux députés (LREM) de Haute-Savoie ont découvert le Palais Bourdon. Véronique Riotton, Frédérique Lardet, Marion Lenne et Xavier Roseren étaient ce vendredi à Paris pour une première plongée au cœur de l’Assemblée nationale.

"Moi j’ai toujours vu l’Assemblée de l’autre côté, jamais de l’intérieur." Frédérique Lardet (2e circonscription de la Haute-Savoie) marche dans les pas de l’huissier du Palais Bourdon. "Ici, c’est l’une des salles les plus connues, celle des quatre colonnes", lui indique son guide. Coup d’œil rapide dans cette pièce où au milieu des caméras et micros trône la statue de Jean Jaurès. Mais pas le temps de flâner. "Maintenant, vous devez vous occupez de la paperasserie", lui rappelle l’huissier.

Badge et mallette du parlementaire

Comme Frédérique Lardet, les trois autres députés La République En Marche de Haute-Savoie ont suivi le même parcours. Inscription administrative, passage par le bureau des transports, maquillage pour les photos officielles. "On nous a remis notre badge officiel pour circuler dans l’Assemblée", raconte Xavier Roseren. Le nouveau député de la 6e circonscription (celle du Mont-Blanc) tient dans sa main droite une mallette. "C’est la fameuse mallette du parlementaire avec à l’intérieur l’écharpe tricolore, la cocarde pour les véhicules et le règlement intérieur de l’Assemblée."

Xavier Roseren (6e circonscription de la Haute-Savoie) pose à l'entrée de la salle des Quatre Colonnes avec sa malette du parlementaire. © Radio France - Richard Vivion

REPORTAGE avec les députés LREM de Haute-Savoie à l'Assemblée nationale Copier

"Au travail"

Vendredi matin, Véronique Riotton (1e circonscription) a été la première a pénétré dans l’hémicycle. "Une émotion particulière et un émerveillement parce qu’il est beau et on prend aussi conscience de la responsabilité (de la fonction)". "Et maintenant au travail", ajoute Marion Lenne. Large sourire aux lèvres, la députée de la 5e circonscription explique pressée d’être la semaine prochaine. "Mardi, nous avons rendez-vous pour l’ouverture de la session parlementaire." D’ici là, les quatre députés LREM vont rester à Paris. Ce week-end, ils participeront à un séminaire organisé pour tous les nouveaux députés de la majorité présidentielle.

Je ne réalise pas encore ! Mais on est là pour faire avancer les grands projets de la France" - Marion Lenne, députée de la 5e circonscription de la Haute-Savoie

Ecoutez Marion Lenne, députée de la 5e circonscription de la Haute-Savoie Copier

Marion Lenne (5e circonscription) a découvert cce vendredi matin l'Assemblée nationale. © Radio France - Richard Vivion