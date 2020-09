Le Maire de Limoges Emile-Roger Lombertie a officialisé lundi soir sa candidature aux Sénatoriales du 27 septembre. Une candidature qui bouscule la droite locale et les équilibres à la mairie de Limoges.

Haute-Vienne : Emile-Roger Lombertie officiellement candidat aux Sénatoriales, et maintenant ?

C'était un secret de polichinelle. Le Maire de Limoges Emile-Roger Lombertie a officialisé lundi soir sa candidature aux Sénatoriales du 27 septembre. Cette candidature bouscule la droite et les équilibres à la mairie de Limoges.

Durant la campagne des municipales, certes altérée par la crise sanitaire, "l'hypothèse Sénat" n'a jamais été d'actualité dans le camp du maire sortant. Emile-Roger Lombertie n'a envisagé, en tout cas publiquement, cette question qu'au début de l'été, quelques jours seulement après sa réélection. Or, la réélection d'Emile-Roger Lombertie reposait avant tout sur sa personne : toute la stratégie de la droite et du centre était basée sur l'image du maire-sortant, plus que sur l'étiquette politique.

L'annonce de cette candidature aiguise beaucoup d'appétits

Alors aujourd'hui, sa candidature aux Sénatoriales a plusieurs conséquences. En interne d'abord, une petite guerre de succession se profile au sein du Conseil municipal de Limoges. L'Adjoint au maire Vincent Léonie le confirme : "l'annonce de cette candidature aiguise beaucoup d'appétits" dit-il à France Bleu Limousin. Deuxième tremblement possible : les conséquences éventuelles chez les électeurs de droite et du centre. Si les limougeauds venaient à penser que la majorité sortante a monté une élection en trompe l'oeil, l'actuelle majorité pourrait en sortir fragilisée. Certains limougeauds risquent peut-être de penser que leur ville a servi de marche-pied à un candidat au Sénat qui n'avait pas annoncé ses intentions lors de la campagne pour les municipales.

