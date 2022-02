Haute-Vienne : le comité de soutien à Valérie Pécresse vante son "plan Marshall pour la ruralité"

"Valérie Pécresse peut devenir la première femme présidente de la République Française", c'est la conviction martelée ce vendredi par Guillaume Guérin, le patron des Républicains en Haute-Vienne et président de son comité de soutien dans le département. Un comité, qui se met pour de bon en ordre de bataille ces jours-ci, avec l'objectif de fédérer un maximum d'élus locaux autour de la candidate. Les militants ont aussi commencé à écumer les marchés et des réunions publiques vont être organisées, notamment un meeting en présence de Xavier Bertrand le 16 février à Panazol. Le président des Hauts-de-France, candidat malheureux à la primaire LR, joue le rôle de conseiller aux "territoires" et au "travail" dans la campagne de Valérie Pécresse.

Des électeurs pas encore très réceptifs

Les partisans de la candidate LR reconnaissent que "ce sera serré", mais le ton se veut résolument optimiste et offensif. Le premier défi est déjà d'intéresser les électeurs à ce scrutin. Ça commence à prendre doucement assure Nathalie Mézille, animatrice du comité de soutien de Valérie Pécresse en Haute Vienne. "Le premier tractage a été un peu difficile, les gens n'étaient pas encore dans la campagne des présidentielles et les conversations sont beaucoup autour de la crise sanitaire, mais les gens maintenant nous voient et viennent pour échanger."

Sécurité, école et ruralité

Les principaux thèmes pour les Républicains sont la sécurité et l'école, mais les soutiens locaux de Valérie Pécresse insistent aussi sur son "plan Marshall" pour la ruralité. "Pour un euro dépensé dans les quartiers prioritaires de la ville, il y aura aussi un euro dépensé pour la campagne" précise Nathalie Mézille. Des campagnes "délaissées", voire "méprisées" ces cinq dernières années ajoute Guillaume Guérin, le patron des Républicains en Haute Vienne. Pour lui la cible c'est clairement Emmanuel Macron, qui à ses yeux a fait beaucoup de déçus durant son quinquennat.

"Le seul bulletin utile c'est celui de Valérie Pécresse" - Guillaume Guérin

Parmi les trois autres candidats qui ont le plus de chances d'accéder au second tour, Guillaume Guérin estime que seule Valérie Pécresse peut battre le président sortant, même s'il ne s'est toujours pas déclaré officiellement. "Que ce soit Le Pen ou Zemmour, ils sont l'assurance vie de Macron. Car si c'est eux qui se qualifient au second tour, au détriment de Valérie Pécresse, Emmanuel Macron sera réélu, ça ne fait aucun doute. Si on en a marre d'Emmanuel Macron ou qu'en tous cas, on n'est pas en phase avec son bilan, le seul bulletin utile, c'est celui de Valérie Pécresse." Un message que ses soutiens vont marteler jusqu'à la veille du premier tour de l'élection présidentielle.