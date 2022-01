Haute-Vienne : le comité de soutien d'Anne Hidalgo lance sa campagne avec des militants "enthousiastes"

C'est un nouveau départ pour la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo. Ses comités de campagne locaux se sont officiellement présentés et mis en ordre de bataille en fin de semaine dernière, avec pour mission de relayer sa campagne sur le terrain et de présenter en détail le programme du PS. En Haute-Vienne, ce comité est co-animé par le président du conseil départemental de la Haute-Vienne Jean-Claude Leblois et par la Première secrétaire fédérale Gulsen Yldirim. Pour eux, la socialiste a la carrure pour devenir présidente et ils sont persuadés que même si elle est donnée en perdition dans les sondages, elle peut déjouer tous les pronostics.

Halte au "buzz", place aux vrais sujets

"Il est grand temps parler des vrais sujets" disent en chœur les cadres du PS en Haute-Vienne, en vantant un "programme solide", porté par une "candidate sincère, proche des préoccupations quotidiennes des français". Sous-entendu : tout l'inverse des autres, pour le comité de campagne qui s'agace de voir les petites phrases bien senties faire le buzz, au détriment des questions de fond.

Parmi les 70 propositions d'Anne Hidalgo, les militants haut-viennois comptent mettre en avant quatre thèmes majeurs. La justice sociale, pour redonner du pouvoir d'achat aux classes modestes et moyennes. La santé pour tous et les services publics, après un quinquennat marqué par un mépris des territoires selon les socialistes. L'éducation est aussi mise en avant, avec l'ambition d'augmenter massivement les salaire des enseignants ou encore de supprimer Parcoursup,pour l'accès à l'enseignement supérieur.

De l'enthousiasme, malgré la multitude de candidats à gauche

Le PS en Haute Vienne assure disposer d'une base militante très "enthousiaste" pour porter ces propositions. De la motivation, il en faudra justement pour tenter de convaincre et se démarquer face à la multitude de candidats à gauche. "Il y a des interrogations chez les électeurs, les doutes sont inévitables" reconnaissent les partisans d'Anne Hidalgo. Mais tous les rebondissements sont encore possibles selon eux, avec aussi une grosse inconnue : le poids des abstentionnistes, qui jouera forcément sur le résultat final.