Haute-Vienne : le comité de soutien d'Eric Zemmour se dévoile

"Eric Zemmour est le seul capable de battre Macron". Pour tous ces soutiens d'Eric Zemmour, le constat est clair : le candidat d'extrême-droite a toutes ses chances pour la prochaine présidentielle. Le comité de soutien d'Eric Zemmour a été dévoilé ce mercredi.

Un rassemblement des figures de la droite de la droite

À l'image des ententes nationales autour du candidat Zemmour, ce groupe est constitué de personnalités issues de trois partis : Via (ex parti Chrétien Démocrate de Jean-Frédéric Poisson), le parti Mouvement Conservateur et le Centre National des Indépendants et paysans.

D'autres "déçus" des partis de droite ont aussi rejoint le mouvement. Il y a donc des anciens de Debout La France de Nicolas Dupont-Aignan ou encore du Rassemblement National dont Vincent Gérard, figure du FN puis du RN en Haute-Vienne jusqu'en 2018.

Pour tous, Eric Zemmour a réussi "l'union des droites". Philippe Madoumier, délégué VIA en Haute-Vienne est l'un des deux représentants du comité de soutien. Il l'assure : "Eric Zemmour va mener à la victoire la pensée conservatrice défendue par Jean-Frédéric Poisson, il réinvestit le champ abandonné par la droite traditionnelle."

Antoine Ardant est l'autre représentant du comité. Il était présent sur une liste de Jean Lassalle aux régionales en 2021 et est aujourd'hui au Mouvement conservateur. "De nombreux élus ont affirmé vouloir rejoindre notre comité. Ils vont nous rejoindre car ils savent qu'Eric Zemmour n'est pas une girouette et ce qu'il dit, il le fera".

Les législatives dans le viseur

Ces soutiens défendent tour à tour un candidat à la présidentielle "loin du sérail politicien", "pas adepte des arrangements entre amis". Ils attaquent aussi les politiques actuels qui "préfèrent gérer leur carrière politique". Parmi les personnalités de ce comité, presque toutes avaient déjà participé à plusieurs élections locales ou nationales, sans de victoire finale. Certains ont aussi navigué de parti en parti, tout en affirmant avoir toujours gardé "une boussole à droite".

Ces ralliements sont aussi l'occasion de se positionner pour les désignations des candidats aux législatives dans les circonscriptions haut-viennoises avec la bannière "Eric Zemmour 2022". "Une commission devra désigner les meilleurs profils capables de porter à l'Assemblée nationale les idées d'Eric Zemmour", rappelle Antoine Ardant qui rejette toute "opportunité personnelle, il n'y a pas de machinerie de partis" dans ces ralliements.

Des individus issus de la société civile composent aussi ce mouvement dont notamment un ancien agriculteur et un médecin.