Haute-Vienne : le Premier Ministre à la rencontre des gilets jaunes et des élus ce vendredi

Haute-Vienne, France

Le Premier Ministre, Edouard Philippe, est en Haute-Vienne ce vendredi dans le cadre de la préparation du Grand Débat public national. Pour la première fois depuis le début de la crise des gilets jaunes, le chef du gouvernement sort de la région Ile de France et se rend en région.

Ce matin, il rencontre une trentaine de maires ruraux de la Haute-Vienne et de la Dordogne, ainsi qu'une petite délégation de gilets jaunes à Saint Yrieix la Perche, dans le sud du département.

Une cinquantaine de gilets jaunes tenus à l'écart du premier ministre

Cependant, une cinquantaine de manifestants qui souhaitaient échanger avec le Premier Ministre ont été tenus à l'écart par les forces de l'ordre près de la mairie de Saint Yrieix. Réaction de colère de la part de ces gilets jaunes, parmi lesquels Jean-Luc, de Coussac-Bonneval : "on avait juste l'intention de lui dire qu'on voulait un peu plus de démocratie et un peu plus d'argent, mais ça n'a pas l'air de leur convenir. Moi je ne suis pas un type violent, mais les gens, à force d'être exaspérés, finiront par ne plus rien demander mais prendre d'eux mêmes, c'est comme ça que ça finira" !

Les forces de l'ordre, plus nombreuses que les manifestants, font reculer les #giletsjaunes massés devant près de la mairie de Saint-Yrieix-la-Perche pic.twitter.com/i85bNarmAP — France Bleu Limousin (@FBLimousin) December 21, 2018

Edouard Philippe a également visité la coopérative fruitière Limdor, l'une des principales structures agricoles du sud du département.

A la mi-journée, il se rendra à Limoges pour un déjeuner républicain à la préfecture, en présence des principaux élus de la Haute-Vienne. Il a également rendez-vous à l'Hôtel de Ville de Limoges avec non seulement le maire, mais également une délégation de gilets jaunes.

Là encore, la délégation choisie par Matignon n'est pas du goût de tout le monde. D'autres collectifs de gilets jaunes ont prévu un comité d'accueil pour le Premier Ministre. Mais depuis al fin de la matinée, de très nombreuses forces de l'ordre bouclent le périmètre de l'Hôtel de Ville.