Haute-Vienne : la commune de Panazol a désormais une "esplanade Jacques Chirac"

Une esplanade portant le nom de Jacques Chirac a été inaugurée ce vendredi après-midi à Panazol, en Haute-Vienne, en présence notamment de Claude Chirac, la fille de l'ancien Président de la République décédé le 26 septembre 2019 à l’âge de 86 ans.

Ce n'est pas le premier espace public limousin baptisé du nom de l'ancien Chef de l'Etat, aux attaches corréziennes importantes. Le collège de Meymac, dont Jacques Chirac avait été le conseiller général entre 1968 et 1988, porte aussi le nom de l'ancien Président depuis l'an passé.

Et il y a trois ans à Brive, en juin 2018, c'est "l'Avenue Jacques et Bernadette Chirac" qui avait été inaugurée, en présence de Bernadette Chirac, et également de sa fille Claude.

Cette dernière est candidate aux élections départementales des 20 et 27 juin prochain, sur le canton de Brive 2, dont voici l'ensemble des candidats : M. ERSOY Adem et Mme LEBESSON Agnès DVG, M. GUY Cyril et Mme MAURY Jeanne RN, M. DOS SANTOS Joachim et Mme VEAU-LACHAUD Denise UG, M. BOUNIE Julien et Mme CHIRAC Claude UD.