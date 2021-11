Haute-Vienne : une journée sur le thème de la mémoire et de la transition écologique pour Anne Hidalgo

Anne Hidalgo est l'invitée exceptionnelle de France Bleu Limousin ce samedi matin entre 7h20 et 8h. La candidate du Parti socialiste à la présidentielle prendra ensuite la route de Tulle où l'attend François Hollande.

Ce vendredi, Anne Hidalgo a passé la journée en Haute-Vienne sur le thème de la transition écologique, avec une visite de l'Office International de l'Eau et du réseau de chaleur de Nantiat.

Sur la question de l'écologie sociale, la candidate reconnaît que les "les solutions parisiennes ne peuvent pas être les même en zone rurale. Il faut partir des territoires et je serai une présidente qui s'appuiera sur les réalités locales".

Elle insiste également sur l'importance du transport ferroviaire et "l'abandon de l'État" en matière de transport de voyageurs et de marchandises. Quant à la voiture, indispensable dans des départements comme ceux du Limousin, Anne Hidalgo veut soutenir les achats de véhicules qui ne soient pas thermiques et développer un plan d'électrification des réseaux routiers, qui passerait par un réseau de bornes électriques sur tout le territoire. Mais en attendant, "à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle", Anne Hidalgo se prononce en faveur d'une baisse de la TVA à 5.5% sur le prix des carburants.

Déplacement à Oradour-sur-Glane

Dans l'après-midi, Anne Hidalgo est ensuite partie pour une séquence mémorielle au village martyr d'Oradour-sur-Glane, aux côtés notamment de Robert Hébras, 96 ans, dernier survivant du massacre. Une visite qu'elle avait déjà fait à titre privé, il y a deux ans. À cette occasion, la candidate a tenu à rappeler l'importance du devoir de mémoire, "cette responsabilité que nous avons de porter notre histoire face à la montée des fascismes et des populismes. Pour que ça ne se reproduise pas". Elle met en garde contre les _"vents mauvais"qui menacent, selon elle, la démocratie avant de rajouter : "Quand un candidat se permet de dire que le maréchal Pétain et le général de Gaulle c'est la même chose: oui, il y a un vrai risque."_

La journée s'est terminée par une réunion publique à Rilhac-Rancon, à l'est de Limoges. Environ 350 personnes sont venues écouter et échanger avec la candidate.