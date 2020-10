Hauterives : Brigitte Macron a visité le Palais Idéal du Facteur Cheval

La Première Dame de France est dans la Drôme ce jeudi et ce vendredi. Brigitte Macron a visité, cet après-midi, le Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives.

La Première Dame de France est en déplacement dans la Drôme ce jeudi et ce vendredi. Brigitte Macron a visité, ce jeudi après-midi, le Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives.

Visite au Palais Idéal du Facteur Cheval

Brigitte Macron a visité le Palais Idéal du Facteur Cheval pendant près d'1h30 ce jeudi après-midi, elle a longuement discuté avec son directeur Frédéric Legros. Elle a également visité l'exposition en cours "Bâtisseurs chimériques" et s'est attardée sur des photos inédites du Palais Idéal réalisées par Robert Doisneau dans les années 60 et 70. L'exposition met en regard ces photographies réalisées par Robert Doisneau et les œuvres sculptées par Simone Fattal.

Rencontre avec les élus locaux

La Première Dame de France a également rencontré les élus locaux, notamment Florent Brunet, le maire d'Hauterives et Pierre Jouvet, président de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche.

Visite à Valence ce vendredi

Ce vendredi, Brigitte Macron sera en déplacement plus officiel vendredi matin en centre-ville de Valence où elle visitera notamment les futurs locaux de l’école "Live" qu'elle va y installer avec le groupe LVMH.