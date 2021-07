Hautes-Pyrénées : les permanences et domiciles des parlementaires sous surveillance

Depuis qu'Emmanuel Macron s'est exprimé au sujet de l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension du pass sanitaire, certains élus et parlementaires ont affiché publiquement leur accord avec ces décisions. Ce qui leur a valu des menaces de mort ou de nombreuses insultes sur les réseaux sociaux. Vendredi 16 juillet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux préfets de renforcer les mesures de protection des élus.

"J'ai reçu un appel vendredi soir, du renseignement territorial et du directeur départemental de la police, pour nous dire que les permanences et domiciles des parlementaires des Hautes-Pyrénées allait être mis sous surveillance", raconte Jeanine Dubié, député de la 2e circonscription des Hautes-Pyrénées.

Dans quel monde vit-on ?

Elle n'a pas personnellement reçu de menace, mais fait état d'un climat de plus en plus tendu.

"Ma boite mail est inondée de messages, me demandant de voter contre le nouveau texte de loi sur les mesures anti-covid. Ma maison et ma permanence sont protégées, dans quel monde vit-on ? On peut être pour ou contre, mais ceux qui sont contre veulent tout casser, et ce sont les mêmes qui disent que nous ne sommes pas en démocratie", poursuit la députée, qui se dit "dépitée et inquiète" de la tournure que cela prend.