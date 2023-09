Hautes-Pyrénées : Maryse Carrère et Viviane Artigalas réélues sénatrices

Maryse Carrère (PRG) et Viviane Artigalas (PS) repartent pour un tour. Ce dimanche elles ont été réélues sénatrices des Hautes-Pyrénées – toutes les deux pour un deuxième mandat – à une très large majorité : Maryse Carrère et son remplaçant Pierre Abadie récoltent 66,55% des suffrages tandis que Viviane Artigalas et son remplaçant Denis Fégné ont reçu les votes de 59,34% des inscrits. Suivent Jean-Marc Delcasso (Renaissance) avec 15,23% des voix, Jacques Béhague (LR) avec 11,34%, Olivier Monteil (RN) avec 5,38%, Hervé Charles (PCF) avec 4,47%, Clément Artigue (EE-LV) avec 4,01%, Annie Baylac (PCF) avec 3,89%, Charles Rocheteau (LFI) avec 1,49% et José Sanchez Perez (EEE!) avec 1,26%. Dans les Hautes-Pyrénées, le taux de participation a dépassé les 97%, le vote étant obligatoire pour les grands électeurs que sont principalement les maires, conseillers municipaux et départementaux.

