Hauts-de-France : Brigitte Fouré reste vice-présidente du Conseil régional

C’est parti pour un mandat de 6 ans. La première séance des nouveaux conseillers régionaux des Hauts-de-France s’est tenue ce vendredi 2 juillet à Lille.

Une séance pour confirmer sans surprise Xavier Bertrand dans ses fonctions. Élu avec 52,37% des voix au second tour des élections régionales ce dimanche 27 juin, Xavier Bertrand a été officiellement investi président de la région Hauts de France avec 110 voix, celle des conseillers de la majorité de la droite et du centre.

Derrière le président, Brigitte Fouré garde ses fonctions de 1ère vice-présidente de la région. Le maire d’Amiens est officiellement en charge de l’administration générale, des bâtiments, des affaires juridiques et de la gestion du personnel du Conseil régional des Hauts-de-France.

Une responsabilité " toujours importante, notamment pour veiller à l’équilibre entre Lille et Amiens" a rappelé Brigitte Fouré après sa réélection.

La Somme gagne au passage une vice-présidente supplémentaire : Anne Pinon devient 11e vice-présidente de la région Hauts-de-France, en charge de la santé. Les autres vice-présidents viennent des autres départements de la région.

18 élus samariens

Au total, 18 élus de la Somme se sont installés ce matin au Conseil régional des Hauts-de-France. 12 élus de la majorité, l’union de la droite et du centre, 3 élus de l’union de la gauche et des écologistes, et 3 de l’extrême droite.

Parmi les nouveaux conseillers régionaux de la majorité de la droite et du centre, le maire d’Abbeville Pascal Demarthe. Mais aussi le député de la 3e circonscription de la Somme Emmanuel Maquet, touché par la loi sur le cumul des mandats et qui doit quitte ses fonctions de conseiller municipal à la mairie de Mers-les-Bains.

Du côté de l’opposition, Jean-Philippe Tanguy fait partie des conseillers du Rassemblement National, derrière leur tête de liste Sébastien Chenu.

Enfin, la gauche fait officiellement son retour au Conseil régional des Hauts-de-France. Une découverte pour la maire de Montdidier Catherine Quignon ou Thomas Hutin, ancien conseiller municipal d’opposition à Amiens. Au total, 54 élus de la Picardie vont siéger à Lille, en comptant les 21 sièges de conseillers pour l'Oise et les 15 sièges de conseillers pour l'Aisne.

Une aide au financement du permis de conduire rapidement débloquée

Si il n’est pas élu président de la République en avril 2022, Xavier Bertrand repart officiellement pour 6 ans à la tête des Hauts-de-France.

Un nouveau mandat avec _"_des mesures pour augmenter le pouvoir d’achat, lutter contre l’isolement et favoriser les mobilités" a-t-il réagi ce vendredi matin depuis l’hémicycle du Conseil régional pour son premier discours.

Parmi les premières mesures, une aide au financement du permis de conduire à hauteur de 90% pour les moins de 30 ans au chômage ou en formation. Elle sera votée lors de la prochaine session du Conseil régional des Hauts-de-France le 20 juillet.

Xavier Bertrand a aussi parlé d'une obligation de suivi de la région pour les salariés récemment licenciés, dont ceux des usines Whirlpool et Bridgestone à Amiens.

"Aucune gare et ligne de chemin de fer » ne sera fermée dans ce mandat" a également rappelé le président des Hauts-de-France, marqué par le « silence assourdissant » des abstentionnistes lors du 1er et du 2nd tour des élections régionales de juin 2021.