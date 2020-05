Hauts-de-Seine : Georges Siffredi choisi pour succéder à Patrick Devedjian à la tête du conseil départemental

Le président par intérim du département des Hauts-de-Seine Georges Siffredi (LR) a été désigné pour prendre la suite de Patrick Devedjian mort des suites du coronavirus le 29 mas 2020 à l'âge de 75 ans.

Les élus de droite l'ont choisi au cours d'une réunion des 38 élus de droite du département (sur 46) pour présider le conseil départemental jusqu'à la fin du mandat et lui succéder définitivement.

Georges Siffredi était très proche de Patrick Devedjian

Agé de 63 ans, Georges Siffredi est maire de Châtenay-Malabry depuis 1995 et a été réélu en mars dès le premier tour avec 65,4% des voix.

Très proche de Patrick Devedjian, il était son suppléant à l'Assemblée nationale et a siégé à deux reprises au palais Bourbon lors des passages de Patrick Devedjian au gouvernement entre 2002 et 2005 et entre 2008 et 2010.

Il a émis le souhait de se présenter aux élections de mars 2021 pour effectuer un mandat complet. Son élection en assemblée plénière est prévue lundi à 14h30.

Son concurrent s'était retiré

Son seul concurrent à la présidence du département était le maire de Saint-Cloud, Eric Berdoati (DVD), également président du groupe majoritaire de l'assemblée départementale. Mais il avait jeté l'éponge.

Pour expliquer son retrait, il a souligné qu'il y avait "une demande d'infléchissement de la politique vers le social, l'éducation et la santé et une vraie aide apportée aux communes...Georges Siffredi a pris des engagements donc il n'y avait pas lieu de créer la zizanie"

La fusion avec le département des Yvelines, chère à son prédécesseur, est également toujours à l'ordre du jour.