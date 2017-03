Henri Emmanuelli, l'enfant de la vallée d'Ossau

Henri Emmanuelli est mort ce mardi à l’hôpital de Bayonne "des suites d'une longue maladie" a annoncé sa famille. Il avait 71 ans. Il était né le 31 mai 1945 aux Eaux-Bonnes. Reportage dans la vallée d'Ossau, sur les traces de sa famille.

Henri Emmanuelli est mort à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé mardi la famille de l'ancien ministre socialiste. Il était hospitalisé à Bayonne depuis vendredi dernier.

Connu comme une figure politique des Landes, en tant que député, président du conseil départemental, et bien sûr par ses fonctions de président de l'assemblée nationale et de premier secrétaire du PS, il était béarnais de naissance, et plus précisément ossalois.

La maison natale de sa mère est toujours là, dans les petites rues pentues du village d'Aas, juste en face de la station thermale des Eaux-Bonnes. Une grande bâtisse blanche, aux volets rouges fermés. L'hiver, ses parents tenaient une boutique de location de ski à Gourette. Maurice Laborde, 78 ans, vit toujours près de l'église d'Aas. Il a connu Henri Emmanuelli quand ils étaient enfants, et se souvient des mots de l'instituteur de l'époque : "il a été à l'école de Gourette, il y en avait une à l'époque, c'était un bon élève. On m'avait dit : "oulala! Il ira loin lui!". Il a revu le député de temps à autre aux Eaux-Bonnes, où il relatait ses relations mouvementées avec la famille Rothschild, au début de sa carrière. "Il nous avait raconté qu'il mettait toujours ses pieds sur son bureau, et Madame de Rothschild lui disait: "enfin, Monsieur Emmanuelli, un peu de tenue!" sourit Maurice Laborde.

Son père, Louis-Ange Emmanuelli, fils d'un berger corse, est arrivé dans la vallée quand il était enfant. Il avait été recueilli par une tante qui avait épousé un ossalois. Il meurt en 1958 en tombant du clocher de l'église de Louvie-Soubiron, sur lequel il travaillait.

Henri a 13 ans. Sa mère décède six ans plus tard. Tous deux sont enterrés face aux montagnes, dans le cimetière d'Aas. Henri lui est pensionnaire au lycée de Pau, puis part faire science-po à Paris. Il quitte la vallée d'Ossau à l'âge de 25 ans. Des cousins plus ou moins éloignés vivent toujours aux Eaux-Bonnes. Vincent Casamanjou-Honda, lui aussi natif d'Aas, le voyait parfois dans la commune. Il se dit "fier de l'enfant du pays. Un bon, avec ses grands sourcils et sa grosse voix. Ça touche tout le monde", conclue-t-il.

La vallée d'Ossau, c'était donc ses racines mais aussi une histoire familiale douloureuse. Il était venu en 1985, participer à une réunion électorale de soutien à André Berdou, qui est aujourd'hui conseiller départemental. La salle était comble pour le jeune aspirant politicien mais aussi pour le béarnais. André Berdou a eu l'occasion de le croiser à d'autres occasions. "C'était un jour de Toussaint, raconte-t-il, je descends chercher mon pain et je tombe nez à nez avec lui. Il venait acheter des fleurs qu'il allait déposer sur la tombe de ses parents. Il était très pudique, il ne disait mot de sa vie privée. Et c'était tout à son honneur. Vous savez, quand on est élu... Dieu sait s'il en a pris des coups. On se rappelle l'affaire Urba ( en 1997, Henri Emmanuelli avait condamné à deux ans de privation de ses droits civiques dans l'affaire de financement illégal du PS, en tant que trésorier), dont il est sorti indemne et blanchi de toute malversation. Qui peut nier ses origines? Il aimait se rappeler la vallée d'Ossau. Vous connaissiez son caractère très fort, un peu ombrageux, avec ses sourcils aussi, mais il avait toujours ce côté pudique sur son enfance, en raison peut-être des difficultés qu'il a rencontrées".

L'église d'Aas © Radio France - Axelle Labbé

Le conseil municipal des Eaux-Bonnes se réunira vendredi et observera une minute de silence à la mémoire d'Henri Emmanuelli.

La classe politique béarnaise lui a également rendu hommage aujourd'hui.

Henri Emmanuelli était un combattant. Pour ses idées, qu'il défendait sans jamais céder, et pour les Landes. À ces deux titres, respect ! — François Bayrou (@bayrou) March 21, 2017

J'ai été très touché par l'annonce du décès d'Henri Emmanuelli et je tenais à lui rendre un dernier hommage. https://t.co/fT21fxvI8E — Jean Lassalle (@jeanlassalle) March 21, 2017

Décès d'Henri Emmanuelli. J'ai beaucoup de tristesse ce matin. Henri représentait la dignité, l'unité, et la compétence. — Alain Rousset (@al_rousset) March 21, 2017

J.J. Lasserre rend hommage à H.Emmanuelli, "gestionnaire de gde qlté, passionné par son Dpt,d'une gde indépendance d'esprit" #le64 — Pyrénées-Atlantiques (@departement64) March 21, 2017

Le décès d'Henri Emmanuelli me rend très triste. C'était un homme d'une grande humanité, d'une grande gentillesse et d'une grande droiture. — David Habib (@DavidDhabib) March 21, 2017

"Un chêne est tombé, rustique, broussailleux. Gardons tjrs son exigence fraternelle" Stéphane Coillard, 1er secr. @ps_fede64 #Emmanuelli pic.twitter.com/Qhsjm56x0i — Parti Socialiste 64 (@ps_fede64) March 21, 2017

Henri Emmanuelli, figure emblématique d'une gauche volontariste et ancrée dans ses valeurs, restera dans nos mémoires et nos cœurs. #RIP pic.twitter.com/DimCrxmQ3k — Patrice LAURENT (@plaurent64) March 21, 2017

Immense tristesse d'apprendre le décès d'Henri Emmanuelli. Militant de tous les instants, 1er Secretaire du #ps exemplaire, ex-psdt de l'AN. — Frédérique Espagnac (@FEspagnac) March 21, 2017

Un adversaire intraitable pour tous ceux qui n'étaient pas de son camp. Un défenseur acharné du Département des Landes, sa terre d'élection. https://t.co/fmSwVRujLl — Max BRISSON (@max_brisson) March 21, 2017

Henri Emmanuelli était une personnalité forte et attachante, un nom et un caractère d'une gauche sincère qui savait dire "non" quand 1/2 — Olivier Dartigolles (@Dartigolles) March 21, 2017