Henri Etcheto officiellement candidat aux élections municipales à Bayonne

"J'aurai l'honneur et le bonheur de conduire la liste Bayonne Ville Ouverte qui présentera un projet pour les élections municipales à Bayonne". Henri Etcheto, chef de fil du groupe d'opposition "Bayonne Ville Ouverte", a officialisé sa candidature pour les prochaines élections municipales ce vendredi matin sur l'antenne de France Bleu Pays Basque. En 2014, il avait été battu de 26 voix par l'actuel maire, Jean-René Etchegaray.

Une gauche éparpillée

La bataille s'annonce rude pour le socialiste. La gauche part divisée, puisque Mathieu Bergé et d'autres élus ont quitté le groupe d'opposition durant la mandature actuelle et présenteront également une liste en mars prochain, "Demain Bayonne, Bihar Baiona". De leur côté, Jean-Claude Iriart et Sophie Bussière conduiront la liste abertzale et écologiste "Baiona verte et solidaire".

"Tout le monde doit avoir à l'esprit que la dispersion des voix ne peut profiter qu'à Jean-René Etchegaray, donc j'invite toutes celles et ceux qui veulent que les choses changent à Bayonne à se tourner vers nous pour rendre ce changement et cette alternative possibles."

