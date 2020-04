Herbignac : la réunion du conseil municipal se fait en visioconférence

Par Skype, les élus d'Herbignac vont participer à cette réunion du conseil municipal, chacun depuis chez eux via leur tablette ou leur ordinateur. Par précaution, le maire Pascal Noël Racine a préféré cette solution, plutôt que de réunir une dizaine de conseillers en mairie comme c'est autorisé.

Avec des conseillers municipaux qui ont pour quelques uns plus de 65 ans, voire plus de 70 ans, il était plus raisonnable de rester à la maison. - Pascal-Noël Racine, le maire d'Herbignac

Les services informatiques de Cap Atlantique, la communauté d'agglomération se sont mobilisés pour que la séance puisse avoir lieu. Le maire va mener la réunion. Une dizaine de délibérations sont à l'ordre du jour, dont une subvention de 70 000 euros au centre communal d'action sociale, très sollicité en ce moment.

Il faut payer les 14 aides à domicile employées par le CCAS et les demandes d'aides ont augmenté avec la crise sanitaire. Le maire ou les adjoints vont présenter les délibérations. Et les élus qui le souhaitent pourront prendre la parole avant de voter.

Cette période est très particulière pour Pascal-Noël Racine car il a fait le choix de ne pas se représenter lors des dernières élections municipales; mais en attendant l'élection de la future maire, Christelle Chassé qui s'est imposée dès le premier tour, il doit gérer le quotidien et la crise sanitaire.

On n'a pas le choix, on est obligé d'assumer et d'assurer. On a des services qui fonctionnent même si c'est au ralenti. La vie municipale continue malgré tout. Je viens en mairie tous les matins. Il y a des documents à signer également. J'espère être libéré au mois de juin mais je n'en sais rien. - Pascal-Noël Racine, le maire d'Herbignac